Belén Aguilera estrena 'Libre Albedrío' en Gallery Sessions: un canto a vivir la vida (y a equivocarse)

Belén Aguilera ya anunció que publicaría su próximo EP antes de verano, pero lo que muy pocos se esperaban es que lanzaría su segundo adelanto en una Gallery Session.

La catalana se une así a artistas como Nathy Peluso, Milo J y Ana Mena, los cuales han trabajado en este espacio, lanzando algunos de sus temas más exitosos o haciendo versiones en acústico de los mismos.

Bajo el título Libre Albedrío, la cantante nos impulsa a vivir sin centrarnos tanto en si estamos cometiendo un error o si vamos a salir lastimados por tomar una decisión. En definitiva, Belén Aguilera quiere disfrutar de su libre albedrío, y por tanto, se atreve a sentir todo aquello que la vida tenga para ofrecerla.

El origen de 'Libre Albedrío'

"Cuando escribí libre albedrío, acababa de cometer un error que me había jurado no cometer", declaró la cantante a través de una nota del móvil publicada en sus redes sociales.

Belén Aguilera confiesa además que quizás en otro momento de su vida ese error "hubiese supuesto un giro dramático en el curso de los acontecimientos", pero que supo gestionar.

Fue entonces cuando se percató de la brevedad de la vida y de "nuestras estúpidas normas sociales no escritas y nuestras pesadas creencias internas que nos encierran en jaulas invisibles".

Los sentimientos y experiencias son lo más importante que tenemos como seres humanos: "Ojalá todo el mundo sea libre de vivir la vida que elija, teniendo siempre un cojín de amor sobre el que caer, sin juicio, con curiosidad y compasión. Y que al final (sea cual sea), al echar la vista atrás, se nos escape una media sonrisa que solo cada uno sepa qué significa".

Letra de 'Libre Albedrío'

[Verso 1]

Si hay agua suena el río

Nunca estuvo vacío

Tuve un escalofrío

Nada nunca fue mío

En verdad, si lo pienso me río

Nada tiene sentido

A vivir he venido

Y salir ileso no fue lo mío

[Pre-Estribillo]

Nadie me va a quitar nada de lo que sentí

Sin el dolor tampoco existirá frenesí

Todo cambiará, es la [?]

Nade me va a quitar nada de lo q sentí

[Estribillo]

Así que libre albedrío

Si quiero, me extravío

Lo bueno y lo sombrío

Puro palabrerío

Libre albedrío

Acepto el desafío

Quiero ver el rocío

Sentirme como un crío

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[Verso 2]

Siempre he sido muy sentida

No le temo a la herida

A menudo perdida

Pero velan por mí, soy bien querida

Con la mirada perdida (Ah)

Estaba entretenida (Ah)

Me pastillas desprevenida

Dentro de mi mente, que nunca olvida

[Pre-Estribillo]

Nadie me va a quitar nada de lo que sentí

Sin el dolor tampoco existirá frenesí

Todo cambiará, es la [?]

Nade me va a quitar nada de lo q sentí

[Estribillo]

Así que libre albedrío

Si quiero, me extravío

Lo bueno y lo sombrío

Puro palabrerío

Libre albedrío

Acepto el desafío

Quiero ver el rocío

Sentirme como un crío

Así que libre albedrío

Si quiero, me extravío

Lo bueno y lo sombrío

Puro palabrerío

Libre albedrío

Acepto el desafío

Quiero ver el rocío

Sentirme como un crío

[Puente Instrumental]

[Estribillo]

Así que libre albedrío

Si quiero, me extravío

Lo bueno y lo sombrío

Puro palabrerío

Libre albedrío

Acepto el desafío

Quiero ver el rocío

Sentirme como un crío