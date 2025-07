Belinda se abre y explica la historia detrás de ‘INDÓMITA’, su último álbum

La artista mexicana reconocida por sus múltiples papeles desde corta edad, como actriz de telenovelas como Amigos por siempre o Corazones al límite no ha parado desde que comenzó su carrera. Estos últimos años ha revoluciondo el panorama musical español con varias de sus hits como:La niña de la escuela junto a Tini y Lola Índigo que no paramos de escuchar en el verano de 2021, Si tú me llamasjunto a Omar Montes o Las 12 con la que se convertiría en su gran amiga, Ana Mena, ambas sacadas en 2022, agitando por completo aquel año.

No ha sido hasta hace apenas un mes, que la ya apodada por sus fans como Princesa del pop latinoha sacado nuevo álbum después de más de una década.INDÓMITA, cuenta con 17 canciones y ya es todo un éxito.

Este disco con una estética visual cargada de fantasía, inspirada en algunas de sus sagas favoritas como Harry Potter o el Señor de los anillos, transmite el empoderamiento femenino y anima a todas las mujeres a ser ellas mismas, cargándolas de fuerza e independencia.

En una entrevista exclusiva con Zag Sang Show, Belindase ha abierto más que nunca y ha explicado que el parón de llevar 12 años sin sacar álbum se ha debido a su falta de inspiración, a causa de, como explica en la entrevista, la nostalgia que siente con el cambio de la “era de la música hacia plataformas digitales" y como eso le hizo perder inspiración.

En la conversación se abrió con el proceso de creación y contó la historia detrás de su exitazo 300 noches. "Todo empezó con una nota de voz, me grabé tarareando la melodía y luego hice la letra". Dando a entender que fue uno de sus peores momentos a nivel sentimental, declaró: "Me tomó 300 noches olvidarme del amor que sentí, (...) imagínate, conté cada noche que seguía sintiendo dolor".

La canción Heterocromía, una de las más virales de su carrera, también esconde un profundo trasfondo. El título hace referencia a la condición que caracterizaba a su ex pareja, Gonzalo Hevia, quien poseía un ojo de cada color. Todo surgió por una carta que le hizo la cantante y acabó siendo uno de sus mayores éxitos, sobre todo gracias a Tiktok : "Nunca pensé que sería tan exitosa (…) es increíble como tantas chicas han estado vinculadas con esta canción".

La mexicana se caracteriza por su perfeccionismo y este lanzamiento no ha sido para menos, afirmó en la entrevista que en este álbum, el sello discográfico le tuvo que decir "Ya basta, Beli, está hecho", algo que le costó asumir porque siempre siente que siguen quedando detalles que se pueden mejorar.

Conversaciones cruzadas con Bad Bunny

Pese a que los cantantes nunca se han conocido en persona, en canciones de ambos se encuentran referencias directas el uno para el otro.

Bad Bunny en su canción VOU 787 dic en uno de sus versos: “Implantando moda, Mariana y Silvana” , lo cual se relaciona directamente con Belinda pues ella en el 2002 actuó en Cómplices al rescate.

Por otro lado, en Perro negro, Benito hace alusión directa a la artista: "Tú tiene' cara que tiene' la pussy linda/ Que los dejas loco, enchula'o como Belinda", en referencia a la suerte que la actriz tiene en el amor, habiendo tenido varias relaciones consolidadas.

Ante estas referencias, Belinda no se ha quedado callada, y en su tema La cuadrada le dedida unas letras al "conejo malo": "No digas que no te traigo loquito

Luego luego se te nota en los ojitos, cuando no me ves, andas agüitadito, te traigo enchulao como diría Benito".

Su paso por Disney

Algo que pocos usuarios saben es que Belinda fue una chica Disney cuando representó a Marisol en The Cheetah Girls 2 , un papel de lo más deseado para ella, quien había audicionado para convertirse en Hanna Montana. La película, diriga por Kenny Ortega, director y coreógrafo de High School Musical, emitida en 2006 fue todo un éxito.