Beret anuncia gira europea en 2026: "Primera vez en mi vida"
Beret despide 2025 con una gran noticia. El cantante, que acaba de lanzar el disco Lo bello y lo roto, viajará a cuatro ciudades europeas en noviembre de 2026 para hacer "la gira más loca" de su carrera. Apunta las fechas y cuándo salen las entradas a la venta.
Beret estrena 'Lo bello y lo roto': "Los temas malos son los que más le gustan a la gente"
Después del éxito de su último disco Lo bello y lo roto, Beret ha dado una gran noticia a sus fans, sobre todo para aquellos que sean de otros países de nuestro continente: una gira por Europa con cuatro paradas.
Los destinos seleccionados han sido Londres, Dublín, París y Bruselas, los cuales visitará en noviembre de 2026.
"En 2026 voy a hacer por primera vez en mi vida una gira europea en noviembre en cuatro ciudades super superespeciales", anunciaba el artista en una publicación de Instagram.
Todas las paradas de 'Lo bello y lo malo'
Durante su tour, Beret recorrerá varios destinos de España y Latinoamérica:
- 17 de enero - La Nucia, Auditori de La Nucia,
- 10 de febrero- Barcelona, Teatro Tívoli
- 27 de febrero - Granada, Palacio de Congresos
- 7 de marzo - Zaragoza, Auditorio Zaragoza
- 13 de marzo - Sevilla, Cartuja Center Cite
- 16 de marzo - Madrid, Nuevo Teatro Alcalá
- 1 de mayo - Puerto Rico, Teatro Upr
- 2 de mayo - Miami Lascala
- 3 de mayo - Orlando Fuegonight Club
- 5 de mayo- Santo Domingo
- 7 de mayo - Bogota Astorplaza
- 8 de mayo - Caracas
- 10 de mayo - Montevideo, Mmbox
- 14 de mayo - Santiago de Chile, Coliseo de Santia
- 15 de mayo - Cordoba, Qualityespacio
- 16 de mayo - Buenos Aires, Teatro Gran Rex
- 17 de mayo - Rosario, Bioceres Arena