Beret anuncia gira europea en 2026: "Primera vez en mi vida"

Después del éxito de su último disco Lo bello y lo roto, Beret ha dado una gran noticia a sus fans, sobre todo para aquellos que sean de otros países de nuestro continente: una gira por Europa con cuatro paradas.

Los destinos seleccionados han sido Londres, Dublín, París y Bruselas, los cuales visitará en noviembre de 2026.

"En 2026 voy a hacer por primera vez en mi vida una gira europea en noviembre en cuatro ciudades super superespeciales", anunciaba el artista en una publicación de Instagram.

Todas las paradas de 'Lo bello y lo malo'

Durante su tour, Beret recorrerá varios destinos de España y Latinoamérica: