Beret y Mr Rain actuarán en la primera semifinal del Benidorm Fest 2024

A menos de una semana del Benidorm Fest 2024, suenan dos potentes nombres que podrían actuar como invitados.

La organización del festival levantino anunció hace varios días que Camela, Abraham Mateo, Vicco y Sergio Dalma formarían parte del cotarro y actuarían entre las dos semifinales y la final. Pues bien, el portal web Bekia ha publicado que Beret y el artista italiano Mr Rain se suman a la fiesta y se subirán al escenario durante la primera semifinal, del martes 30.

Interpretarán su colaboración Superhéroes, que estrenaron en octubre y es la versión en castellano del single Supereroi del italiano.

En una entrevista con el citado medio, el intérprete de Lo siento había dejado caer que formaría parte del Benidorm Fest 2024, aunque no como concursante: "No me voy a presentar pero hay alguna 'cosilla' por ahí". ¡Ahora ya sabemos de qué se trataba esa 'cosilla'!

Quién es Mr Rain, el cantante que actuará en el Benidorm Fest

Mr Rain llegó a nuestro país en octubre gracias a la colaboración con Beret, sin embargo, en Italia es una auténtica superestrella. Mattia Balardi -su nombre real- nació en Lombardía en 1991 y en 2009 se empezó a interesar en el rap, especialmente por artistas como Eminem.

En 2011 se publica su primer EP Time 2 Eat y dos años después se suma a la séptima temporada del programa X Factor Italia. Sus giras arrancan en 2014 y en 2015 lanza su álbum debut Memories, un éxito impresionante en Italia, donde dos de sus canciones son disco platino.

Sus siguientes álbumes fueron Butterfly Effect (2018), Petrichor (2021) y Fragile (2022).

Mattia está muy ligado al ambiente eurovisivo, ya que en 2023 participó en el Festival de Música de San Remo 2023 con Supereroi, la versión en italiano de la canción con Beret. Quedó en tercer lugar.

Recientemente, se confirmó que el rapero ha sido seleccionado de nuevo para la edición de 2024 con su tema Due altalene. ¿Tendrá más suerte esta vez?

La actuación de Beret y Mr Rain para el Benidorm Fest podría ser uno de los momentazos de la noche.