Beth confiesa que fue tanteada por La Oreja de Van Gogh tras la salida de Amaia Montero

En 2003, Beth nos conquistó con su paso por Operación Triunfo. Su paso por el concurso se entrelazó con su viaje a Eurovisión, cuando representó a España con su mítico Dime. Lejos de esos comienzos donde la catalana se vio en mitad del foco mediático, Beth enfocó su trayectoria profesional hacia el teatro, la música (con el lanzamiento de varios discos) y como empresaria con su firma local de ropa.

Con motivo de su concierto en la Antigua Fábrica Estrella Damm, la que fue representante de España en Eurovisión, ha hecho una confesión: la cantante fue tanteada por La Oreja de Van Gogh para ser su nueva vocalista. Según ha contado la propia artista en ABC, en alusión a una información que presuntamente lo confirmó en RAC 1, Beth ha aclarado este asunto: "Sí, lo dijeron porque se lo conté yo. No me gusta darle bombo a esto porque va a parecer que quiero aprovechar algo de este momento y no sequé…".

La artista natural de Suria ha afirmado que la banda vasca la llamó. "Yo acababa de sacar un disco producido por Suso Saiz, y él conocía muy bien a la gente de La Oreja. Amaia dejó el grupo, ellos estaban en busca de cantante, y Suso me dijo: «Me han dicho que te diga que les gustaría verte, y que vayas a Donosti a conocerlos». Yo no lo veía claro porque justo había sacado un disco con el que era libre, con mi camino y mi estilo, y no lo vi porque hubiera sido como no volver a ser yo. Aunque lo que proponían ya era bestia, porque era gira por Sudamérica, me daban una parte de la composición de las canciones... Me acuerdo de que la propuesta era guapa. Pero yo tenía dudas" ha relatado.

Aconsejada por el productor, le dijo que si tenía dudas, que no fuera a Donosti. "Te lo estoy contando por qué en RAC1 hicimos un juego que consistía en contar tres historias, y la gente tenía que adivinar si eran verdad o mentira. Como pensé que la gente iba a creer que era mentira, conté la anécdota. Además, igual que salió mi nombre, seguro que hubo más chicas" le ha dicho Beth al periodista que la ha entrevistado en ABC.

Finalmente, el deber de ponerle voz a La Oreja de Van Gogh recayó sobre Leire Martínez. Tras 17 años en la banda, la banda anunció su salida y no fue hasta este año cuando la agrupación ha confirmado la vuelta de Amaia Montero.