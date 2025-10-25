¿Qué canciones cantará Amaia Montero en la gira de La Oreja de Van Gogh?

La Oreja de Van Gogh está arrasando con la venta de entradas para su gira de reencuentro con Amaia Montero, que no contará con la presencia del guitarrista Pablo Benegas. De momento, Tantas Cosas que Contar Tour 2026 incluye 29 conciertos por varias ciudades de España, de los cuales once ya han colgado el cartel de "sold out".

Con estos espectáculos en directo, La Oreja de Van Gogh volverá a subirse a un escenario con Amaia Montero por primera vez desde que la vocalista abandonó el grupo en 2007 para celebrar los 30 años de carrera del grupo. Pero ¿qué canciones incluirán en su setlist? A continuación, recopilamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre su repertorio.

¿Cantarán canciones de la etapa con Leire Martínez?

De momento, se desconoce si Amaia Montero cantará en directo canciones de la etapa del grupo con Leire Martínez, tales como El último vals, La niña que llora en tus fiestas, Cometas por el cielo, Jueves o El primer día del resto de mi vida. Durante los 17 años de Leire en la banda, La Oreja de Van Gogh sí interpretó temas estrenados con Amaia.

Una pista que indica que sí podrían tocar canciones de toda su trayectoria la ha dado el propio grupo. En redes sociales, LOVG ha dejado caer que podrían incluir en el repertorio Tan guapa, un bonus track del disco El planeta imaginario (2016) que Xabi San Martín habría escrito sobre Amaia Montero. Originalmente, la canción está interpretada por el propio Xabi con coros de Leire.

Cinco temas del repertorio están confirmados

Aunque hay muchas incógnitas alrededor de las canciones que puede tocar el grupo durante su nueva gira, lo cierto es que el repertorio incluye cinco temas que sí están confirmados. Según la nota de prensa sobre Tantas Cosas que Contar Tour 2026, La Oreja de Van Gogh volverá a tocar en directo: Cuídate, La playa, Puedes contar conmigo, Rosas y 20 de enero, todas de la etapa con Amaia Montero.

"El tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos. Todas esas canciones que, 30 años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva", dice el comunicado de prensa, sin especificar si Amaia Montero cantará temas del grupo durante su etapa con Leire Martínez.

El nombre del tour supone un guiño al disco El viaje de Copperport, que cumple 25 años. A él pertenecen otras composiciones que también podrían sonar en directo, como París, Pop o la canción homónima de la gira: Tantas cosas que contar.

¿Nuevas composiciones?

Tras el regreso de Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh ha desvelado que están componiendo. De hecho, el grupo compartió un vídeo ensayando una canción inédita de la que todavía se desconoce el título. Una posibilidad es publiquen un álbum con nuevos temas, los cuales podrían interpretar durante su gira de 2026.

"La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", han dicho los integrantes de la banda.

Las canciones más habituales en sus conciertos

Desde 1998, la plataforma setlist.fm recopila las canciones interpretadas por La Oreja de Van Gogh durante sus numerosos espectáculos en directo. Gracias a sus datos, es posible extraer la lista de las 20 canciones más habituales en los conciertos del grupo. Es previsible que su nuevo repertorio incluya varios de esos temas: