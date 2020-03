Beyoncé lanza el vídeo de Sorry con Serena Williams haciendo twerking

BECKY WITH THE GOOD HAIR

Después de dos meses en exclusiva en Tidal, Beyoncé ha lanzado en su canal de Youtube el videoclip de Sorry, la canción que habla de la comentada infidelidad de Jay Z con la misteriosa "Becky with the good hair". Grabado en blanco y negro y de estética tribal, a la cantante la acompaña otra estrella: la tenista Serena Williams.