Beyoncé presenta su álbum visual 'Black Is King', inspirado en el Rey León

Beyoncé ha anunciado el lanzamiento de su nuevo álbum Black Is King para el próximo 31 de julio. Un trabajo inspirado en 'The Liong King' donde reimagina "las lecciones para los jóvenes reyes y reinas que buscan sus propias coronas".

Beyoncé en el tráiler de 'Black Is King' / Disney +

El nuevo álbum visual de Beyoncé, Black Is King, verá la luz el próximo 31 de julio. Este nuevo trabajo está inspirado en El Rey León, película en la que la artista participó en su remake en 2019 poniendo la voz de Nala.

Un trabajo que lanzará de la mano de Disney + y que "reimagina las lecciones de 'The Lion King' para los jóvenes reyes y reinas en busca de sus propias coronas", según dijeron fuentes del proyecto.

"Los viajes de las familias negras a lo largo del tiempo son honrados en una historia acerca del trascendental viaje de un joven rey a través de la traición, el amor y la identidad propia. Sus antepasados le ayudan hacia su destino, y, con las enseñanzas de su padre y la guía de su amor de infancia, alcanza las virtudes necesarias para reclamar su hogar y su trono", añadieron.

"'Black Is King' es un trabajo lleno de amor. Es mi proyecto con mucha pasión que he estado filmando, investigando y editando día y noche durante el año pasado. Lo he dado todo y ahora es tuyo", empieza explicando la artista en un extenso texto en Instagram.

"Originalmente se filmó como una pieza complementaria de la banda sonora de "The Lion King: The Gift" y pretendía celebrar la amplitud y belleza de la ascendencia negra. Nunca podría haber imaginado que un año después, todo el trabajo duro que se dedicó a esta producción tendría un propósito mayor.

Los acontecimientos de 2020 han hecho que la visión y el mensaje de la película sean aún más relevantes, ya que personas de todo el mundo se embarcan en un viaje histórico. Todos buscamos seguridad y luz. Muchos de nosotros queremos un cambio. Creo que cuando los negros contemos nuestras propias historias, podremos cambiar el eje del mundo y contar nuestra historia REAL de riqueza generacional y riqueza del alma que no se cuenta en nuestros libros de historia.

Con este álbum visual, quería presentar elementos de la historia negra y la tradición africana, con un toque moderno y un mensaje universal, y lo que realmente significa encontrar su propia identidad y construir un legado"

BLACK PARADE

La noticia del lanzamiento de Black Is King llega tan sólo unos días después de presentarnos 'Black Parade', un nuevo tema que presentó el pasado 19 de junio, fecha en la que se conmemorael fin de la esclavitud en Estados Unidos.

Para celebrar este día, conocido como Juneteenth, la artista ha presentado ''Black Parade' un single solidario con el que los beneficios obtenidos irán destinados a proyectos de ayuda a la comunidad negra a través de la fundación dirigida por la propia cantante, BeyGood Black Business Impact Fund.

PREMIO HONORÍFICO EN LOS BET AWARDS

Por otro lado, Beyoncé recibió recientemente un premio honorífico en los BET Awards, los galardones más importantes del entretenimiento afroamericano, y aprovechó la ocasión para rendir tributo a las protestas antirracistas de Black Lives Matter.

"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas ahí afuera que me han inspirado protestando y luchando por el cambio. Vuestras voces se están escuchando. Y estáis demostrando a nuestros antepasados que sus luchas no fueron en vano", dijo.

"Tenemos otra cosa más que necesitamos hacer para irrumpir con nuestro verdadero poder: votar. Os animo a continuar tomando acciones, a continuar para cambiar y desmantelar un sistema racista y desigual.(...) Hay gente que espera que nos quedemos en casa durante las elecciones locales y las primarias (...). Tenemos que votar como si nuestra vida dependiera de ello porque depende de ello", añadió.