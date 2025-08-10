Todo sobre el último día del Sonorama Ribera: qué hacer en Aranda de Duero este domingo 10 de agosto
Sonorama Ribera 2025 cierra con una edición apoteósica con la magia de artistas como Amaia y Franz Ferdinand, y la garra de Arde Bogotá y Viva Suecia. Y para el domingo 10 de agosto, Aranda de Duero acoge una jornada tranquila para cerrar el festival por todo lo alto. Eso sí: no falta la buena música este domingo 10 de agosto.
Amaia, Franz Ferdinand, Zahara, Viva Suecia, Alcalá Norte, Arde Bogotá y muchos artistas de renombre han firmado el éxito de Sonorama Ribera con su edición de 2025. Con Europa FM como emisora oficial, el festival de Aranda de Duero (Burgos) se acerca al final de una edición más con momentos inolvidables y muchos sueños musicales cumplidos.
Tras una jornada de infarto este sábado 9 de agosto, la cita musical cierra las puertas este año con un día completito -pero más tranquilo- con todo lo preparado para este domingo 10 de agosto. ¡Apunta!
Domingo 10 de agosto
Plaza del Trigo:
- 12:00 horas: Michael Foster
- 13:00 horas: Cosmic Wacho
- 14:00 horas: El Nido
- 15:00 horas: ¡Sorpresa!
Plaza de la Sal Vibra Mahou:
- 12:00 horas: Norte
- 12:55 horas: Bandera Romeo
- 13:50 horas: Tenda
- 14:45 horas: Lavida
- 15:30 horas: Chinches DJ's
- 16:45 horas: Popi&Sito
Escenario Charco:
- 12:00 horas: Kike M
- 13:00 horas: Ray Coyote
- 14:00 horas: La Santísima Voladora
- 15:00 horas: Queralt Lahoz
- 16:00 horas: Niños Luchando
- 17:00 horas: Tito Ramírez
Le Club/Café Central:
- 13:00 horas: Ulmus
- 16:00 horas: She's a Star DJ + David Van Bylen + Balalata Berlín
Sonorama Baby:
- 11:30 horas: Arigato
- 12:50 horas: Quimirock
- 14:00 horas: La Probetta