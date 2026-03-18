9, 10 y 11 de julio

El Bilbao BBK Live revela su cartel por días: descubre los artistas de cada fecha

El festival Bilbao BBK Live tendrá lugar en su destino habitual, Kobetamendi, y contará con presencia de música electrónica y dos propuestas diferentes. Robbie Williams, Calvin Harris y Dellafuente serán cabeza de cartel y compartirán escenario con otros artistas como Dani Fernández, Belén Aguilera y La M.O.D.A.

Robbie Williams y Calvin Harris, entre los cantantes del cartel de Bilbao BBK Live 2026

Robbie Williams actuando en Mánchester
Robbie Williams actuando en Mánchester | Gtres

Europa FM

Madrid18/03/2026 14:24

El 20 aniversario del Bilbao BBK Live tendrá lugar este verano y lo hará con un cartel a la altura. Calvin Harris, Robbie Williams y Dellafuente serán algunas de las grandes actuaciones de la jornada, junto a otros como David Byrne, Idles y Lily Allen.

El cartel, como cada año, hace alarde de su gran diversidad, mezclando a artistas de calado internacional con nuevos fenómenos contemporáneos y algunas de las voces más prometedoras de la escena actual.

Es por eso que podremos ver sobre el escenario a artistas como Dani Fernández, Belén Aguilera, Hoonine, La M.O.D.A, Yerai Cortés, Ralphie Choo o BB Trickz.

Por otro lado, la nota electrónica continuará estando presente en los espacios Basoa y Lasai, mientras que el ambiente del club tendrá su espacio en el Vampirina Club by Metrika & D.Basto y la Hotcore Party: Taichu and Friends

Ahora, hemos podido saber qué días podremos escuchar a cada artista, pudiendo disfrutar los días 9, 10 y 11 de julio de actuaciones de gran calidad.

Cómo comprar los abonos

Los abonos ya se encuentran a la venta en la página web del Bilbao BBK Live:

  • Bono promo: 160€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.
  • Bono + camping (4 noches): 198€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.
  • Bono Cuadrilla (por la compra de 5 bonos, se reciben 6): 133€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.

Cartel por días del festival

- 9 de julio:

  • Calvin Harris
  • David Byrne
  • FKA Twigs
  • Dani Fernández
  • Paris Paloma
  • Belén Aguilera
  • Apparat
  • Fatoumata Diawara
  • Westside Gunn
  • Hemlocke Springs
  • Folk Bitch Trio
  • Las Petunias
  • Sara Zozaya
  • Hoonine
  • Gar

- 10 de julio:

  • Robbie Williams
  • Alabama Shakes
  • Belle and Sebastian
  • La M.O.D.A.
  • Richie Hawtin (DEX EFX XOX)
  • Soulwax
  • Tomora
  • CMAT
  • Xoel López
  • Thee Sacred Souls
  • Yerai Cortés
  • Depresión Sonora
  • La Paloma
  • Juicy BAE
  • Westside Cowboy
  • Miette Conte
  • Marte Lasarte
  • Suave

- 11 de julio:

  • Dellafuente
  • IDLES
  • Lily Allen
  • Interpol
  • Charlotte de Witte
  • ZAZ
  • Horsegiirl
  • Ralphie Choo
  • Nu Genea (live band)
  • BB Trickz
  • Mind Enterprises
  • Amore
  • Queralt Lahoz
  • Bigger Splash
  • Aimarz
  • Cervatana
  • Barrrk