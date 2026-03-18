El Bilbao BBK Live revela su cartel por días: descubre los artistas de cada fecha
El festival Bilbao BBK Live tendrá lugar en su destino habitual, Kobetamendi, y contará con presencia de música electrónica y dos propuestas diferentes. Robbie Williams, Calvin Harris y Dellafuente serán cabeza de cartel y compartirán escenario con otros artistas como Dani Fernández, Belén Aguilera y La M.O.D.A.
Robbie Williams y Calvin Harris, entre los cantantes del cartel de Bilbao BBK Live 2026
El 20 aniversario del Bilbao BBK Live tendrá lugar este verano y lo hará con un cartel a la altura. Calvin Harris, Robbie Williams y Dellafuente serán algunas de las grandes actuaciones de la jornada, junto a otros como David Byrne, Idles y Lily Allen.
El cartel, como cada año, hace alarde de su gran diversidad, mezclando a artistas de calado internacional con nuevos fenómenos contemporáneos y algunas de las voces más prometedoras de la escena actual.
Es por eso que podremos ver sobre el escenario a artistas como Dani Fernández, Belén Aguilera, Hoonine, La M.O.D.A, Yerai Cortés, Ralphie Choo o BB Trickz.
Por otro lado, la nota electrónica continuará estando presente en los espacios Basoa y Lasai, mientras que el ambiente del club tendrá su espacio en el Vampirina Club by Metrika & D.Basto y la Hotcore Party: Taichu and Friends
Ahora, hemos podido saber qué días podremos escuchar a cada artista, pudiendo disfrutar los días 9, 10 y 11 de julio de actuaciones de gran calidad.
Cómo comprar los abonos
Los abonos ya se encuentran a la venta en la página web del Bilbao BBK Live:
- Bono promo: 160€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.
- Bono + camping (4 noches): 198€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.
- Bono Cuadrilla (por la compra de 5 bonos, se reciben 6): 133€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.
Cartel por días del festival
- 9 de julio:
- Calvin Harris
- David Byrne
- FKA Twigs
- Dani Fernández
- Paris Paloma
- Belén Aguilera
- Apparat
- Fatoumata Diawara
- Westside Gunn
- Hemlocke Springs
- Folk Bitch Trio
- Las Petunias
- Sara Zozaya
- Hoonine
- Gar
- 10 de julio:
- Robbie Williams
- Alabama Shakes
- Belle and Sebastian
- La M.O.D.A.
- Richie Hawtin (DEX EFX XOX)
- Soulwax
- Tomora
- CMAT
- Xoel López
- Thee Sacred Souls
- Yerai Cortés
- Depresión Sonora
- La Paloma
- Juicy BAE
- Westside Cowboy
- Miette Conte
- Marte Lasarte
- Suave
- 11 de julio:
- Dellafuente
- IDLES
- Lily Allen
- Interpol
- Charlotte de Witte
- ZAZ
- Horsegiirl
- Ralphie Choo
- Nu Genea (live band)
- BB Trickz
- Mind Enterprises
- Amore
- Queralt Lahoz
- Bigger Splash
- Aimarz
- Cervatana
- Barrrk