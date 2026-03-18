El Bilbao BBK Live revela su cartel por días: descubre los artistas de cada fecha

El 20 aniversario del Bilbao BBK Live tendrá lugar este verano y lo hará con un cartel a la altura. Calvin Harris, Robbie Williams y Dellafuente serán algunas de las grandes actuaciones de la jornada, junto a otros como David Byrne, Idles y Lily Allen.

El cartel, como cada año, hace alarde de su gran diversidad, mezclando a artistas de calado internacional con nuevos fenómenos contemporáneos y algunas de las voces más prometedoras de la escena actual.

Es por eso que podremos ver sobre el escenario a artistas como Dani Fernández, Belén Aguilera, Hoonine, La M.O.D.A, Yerai Cortés, Ralphie Choo o BB Trickz.

Por otro lado, la nota electrónica continuará estando presente en los espacios Basoa y Lasai, mientras que el ambiente del club tendrá su espacio en el Vampirina Club by Metrika & D.Basto y la Hotcore Party: Taichu and Friends

Ahora, hemos podido saber qué días podremos escuchar a cada artista, pudiendo disfrutar los días 9, 10 y 11 de julio de actuaciones de gran calidad.

Cómo comprar los abonos

Los abonos ya se encuentran a la venta en la página web del Bilbao BBK Live:

Bono promo : 160€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.

: 160€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h. Bono + camping (4 noches) : 198€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.

: 198€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h. Bono Cuadrilla (por la compra de 5 bonos, se reciben 6) : 133€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.

Cartel por días del festival

- 9 de julio :

Calvin Harris

David Byrne

FKA Twigs

Dani Fernández

Paris Paloma

Belén Aguilera

Apparat

Fatoumata Diawara

Westside Gunn

Hemlocke Springs

Folk Bitch Trio

Las Petunias

Sara Zozaya

Hoonine

Gar

- 10 de julio :

Robbie Williams

Alabama Shakes

Belle and Sebastian

La M.O.D.A.

Richie Hawtin (DEX EFX XOX)

Soulwax

Tomora

CMAT

Xoel López

Thee Sacred Souls

Yerai Cortés

Depresión Sonora

La Paloma

Juicy BAE

Westside Cowboy

Miette Conte

Marte Lasarte

Suave

- 11 de julio :