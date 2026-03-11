Robbie Williams y Calvin Harris, entre los cantantes del cartel de Bilbao BBK Live 2026

El Bilbao BBK celebrará una edición muy especial por su 20 aniversario con grandes nombres encabezando su cartel: Calvin Harris, Robbie Williams, Dellafuente o Lily Allen.

Además, se han sumado dos propuestas diferentes, Vampirina Club by Metrika & D.Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends, que, según indican desde su web, ampliarán la experiencia del festival hacia el territorio del club y la celebración colectiva.

En este cartel se plantea así una gran diversidad, mezclando artistas internacionales con los nuevos fenómenos contemporáneos y algunas de las voces más prometedoras de la nueva escena.

Grandes y nuevos artistas reunidos

De esta forma podremos ver sobre el escenario a una de las figuras pop más influyentes de los últimos años, como Robbie Williams; o Calvin Harris, uno de los productores y DJs más influyentes de la música electrónica.

Por su parte, también disfrutaremos de promesas de la música como hemlocke springs, una de las artistas revelación del último año; o un grupo británico que promete tomar el relevo dentro del indie rock, Westside Cowboy.

Además, con las nuevas propuestas musicales de este año, podremos disfrutar de Metrika, su equipo y su DJ en el Vampirina Club by Metrika & D.Basto; y de la argentina Taichu en la Hotcore Party: Taichu and Friends.

Abonos a la venta

Los abonos se pueden conseguir ya a través de la web oficial y tendrán los siguientes precios:

Bono promo : 160€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.

: 160€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h. Bono + camping (4 noches) : 198€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.

: 198€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h. Bono Cuadrilla (por la compra de 5 bonos, se reciben 6) : 133€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.

Cartel completo del Bilbao BBK Live