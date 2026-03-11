Robbie Williams y Calvin Harris, entre los cantantes del cartel de Bilbao BBK Live 2026
El festival tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 en su destino habitual: Kobetamendi. En esta edición tan especial habrá dos propuestas nuevas que ampliarán la experiencia hacia el entorno del club.
El Bilbao BBK celebrará una edición muy especial por su 20 aniversario con grandes nombres encabezando su cartel: Calvin Harris, Robbie Williams, Dellafuente o Lily Allen.
Además, se han sumado dos propuestas diferentes, Vampirina Club by Metrika & D.Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends, que, según indican desde su web, ampliarán la experiencia del festival hacia el territorio del club y la celebración colectiva.
En este cartel se plantea así una gran diversidad, mezclando artistas internacionales con los nuevos fenómenos contemporáneos y algunas de las voces más prometedoras de la nueva escena.
Grandes y nuevos artistas reunidos
De esta forma podremos ver sobre el escenario a una de las figuras pop más influyentes de los últimos años, como Robbie Williams; o Calvin Harris, uno de los productores y DJs más influyentes de la música electrónica.
Por su parte, también disfrutaremos de promesas de la música como hemlocke springs, una de las artistas revelación del último año; o un grupo británico que promete tomar el relevo dentro del indie rock, Westside Cowboy.
Además, con las nuevas propuestas musicales de este año, podremos disfrutar de Metrika, su equipo y su DJ en el Vampirina Club by Metrika & D.Basto; y de la argentina Taichu en la Hotcore Party: Taichu and Friends.
Abonos a la venta
Los abonos se pueden conseguir ya a través de la web oficial y tendrán los siguientes precios:
- Bono promo: 160€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.
- Bono + camping (4 noches): 198€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.
- Bono Cuadrilla (por la compra de 5 bonos, se reciben 6): 133€ + gastos - hasta el martes 17 de marzo a las 11:00h.
Cartel completo del Bilbao BBK Live
- Aimarz
- Alabama Shakes
- Amore
- Apparat
- Barrrk
- Bb Trickz
- Belén Aguilera
- Belle And Sebastian
- Calvin Harris
- Cervatana
- Charlotte De Witte
- Cmat
- Dani Fernández
- David Byrne
- Dellafuente
- Depresión Sonora
- Don West
- Fatoumata Diawara
- Folk Bitch Trio
- Gar
- Hemlocke Springs
- Horsegiirl
- Hoonine
- Hotcore Party: Taichu And Friends
- Idles
- Interpol
- Juicy Bae
- La M.O.D.A
- La Paloma
- Las Petunias
- Lily Allen
- Marte Lasarte
- Mietze Conte
- Mind Enterprises
- Nu Genea Live
- Paris Paloma
- Queralt Lahoz
- Ralphie Choo
- Richie Hawtin Dex Efx X0x
- Robbie Williams
- Sara Zozaya
- Soulwax
- Suave
- Thee Sacred Souls
- Tomora
- Vampirina Club By Metrika & D.Basto
- Westside Cowboy
- Xoel López
- Yerai Cortés
- Zaz