Billie Eilish confirma que su tercer disco ya está listo para publicar

Billie Eilish está preparada para lanzar su tercer disco de estudio. Tras When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) y Happier Than Ever (2021), la cantante ha confirmado durante un concierto que el álbum está listo para ser estrenado.

Los fans de Billie Eilish han amanecido este lunes con una maravillosa noticia: su tercer disco de estudio ya está grabado y la fecha de estreno es inminente. Hace varias semanas, la cantante reveló durante un directo de Instagram que estaba trabajando en él.

Ahora ya sabemos que este álbum está terminado. Ella y su hermano Finneas lo han contado durante un concierto en el festival Music Midtown en Atlanta (Georgia), donde interrumpieron el show para sentarse a hablar con los asistentes y explicar que el proyecto era "muy bueno" y han adelantado que todavía no puede decir cuando saldrá, pero será "pronto".

La intérprete de Wish you were gay ha dejado caer que no queda mucho para el lanzamiento porque "la próxima vez que vea a sus fans el disco ya habrá salido".

¿Cuándo será esta fecha? Habrá que esperar un poquito todavía.

Comenzó a grabarlo hace un año

El disco está listo después de un año de duro trabajo.

En noviembre de 2022, Billie afirmó en una entrevista con Vanity Fair que había empezado a grabarlo: "Acabamos de empezar a hacer un álbum nuevo, lo que es realmente emocionante. Así que ahora tenemos días específicos en los que nos vemos, lo cual es realmente bueno porque, ya sabes, es algo que te atrapa enteramente".

Se trata de su tercer álbum de estudio. El primero When We All Fall Asleep, Where Do We Go? llegó en 2019 y dos años después lanzó Happier Than Ever.