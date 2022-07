Billie Eilish lanza dos nuevas canciones y deja en el aire el estreno de su próximo disco

'TV' Y 'THE 30TH'

Billie Eilish comenzó su andadura por la industria musical en 2016, siendo apenas una niña de 14 años, y desde entonces no ha dejado de brillar. El éxito le llegó mucho antes que la madurez cuando su Ocean Eyes rodó por todo el planeta, popularizando su nombre hasta límites insospechados.

Fue su propio hermano Finneas O’Connell quien transformó todo su talento y le dio forma con la publicación de su primer EP Don’t Smile at Me, que produciría en 2017.

Más tarde, concretamente en 2019, su primer álbum de estudio When We All Fall, que la convirtió en todo un símbolo e icono musical, vio la luz.

Posteriormente, llegaría la cálida victoria de dos Premios Grammy en las categorías Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Vocal.

No hay duda de que la artista estadounidense de 20 años es todo un fenómeno internacional. Pero sobre todo, es una caja de sorpresas, y como buena amante de lo improvisado, ha sorprendido este viernes a todos sus seguidores con dos nuevas canciones.

En esta ocasión, Billie Eilish hace gala de su magnetismo más puro y se muestra derrochadora de energía con dos lanzamientos explosivos. TV y The 30th son los dos adelantos del que promete ser su futuro álbum Guitar Songs y que ya ha dejado a sus seguidores con ganas de más.

'TV': ¿Desamor de sofá y helado?

Ya en su reciente concierto de Manchester, la estadounidense cantó en vivo y en directo TV, con un fino acústico en compañía de la persona que mejor le conoce: su hermano Finneas.

Poniendo en preaviso de que este momento iba a ser absolutamente único, su hermano y ella la interpretaron con mucho cariño y con absoluta delicadeza y, después de la inesperada presentación, la cantante confirmó que era la primera vez desde 2017 que tocaba una canción en directo antes de su lanzamiento, lo que enloqueció a los allí presentes.

No obstante, ahora TV ya es nuestra y es cuestión de tiempo que el tema lidere las listas de éxitos.

TV tiene una duración de 4 minutos 41 segundos y una melodía que sabe a desamor de sofá y lágrimas, que la iguala al resto de los mortales. La letra nos narra su propio drama amoroso, contándonos de una forma muy dulce y sincera, como hasta una superestrella que sale en la televisión puede ser dejada y sufrir por ello.

'The 30th': instrucciones para liberarse del dolor

Lejos de regalarnos una canción, Billie Eilish ha querido obsequiarnos con The 30th, su segundo estreno.

El tema nace como una forma de redimir a su alma cantautora que llevaba sin componer personalmente con su hermano desde Happier Than Ever.

El origen de la letra encuentra su caldo de cultivo en una situación que sucedió en la vida de la cantante y que la acaba por trastocar todo su mundo, viéndose impulsada a escribirla

En definitiva, tanto The 30th como TV son dos canciones acústicas que parecen definir la línea que seguirá su próximo proyecto Guitar Songs, cuyo lanzamiento parece estar a la vuelta de la esquina.

“Una pequeña sorpresa para ti… DOS NUEVAS!!!! 'TV' y 'The 30th'!!!". Estas canciones significan mucho para mí. Estoy muy feliz de que sean tuyas”.

Con este texto, ha dejado este viernes la artista dos regalos musicales para sus seguidores, quienes lo han recibido con los brazos abiertos.