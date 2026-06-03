Los artistas invitados de Bad Bunny en cada concierto de su gira: de Romeo Santos a Myke Towers

Los conciertos de Bad Bunny con su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour son especiales por la fusión de salsa y reguetón que plantea el puertorriqueño, pero también por los artistas invitados que aparecen en el escenario y sorprenden a todos los fans, convirtiendo cada show en un evento único y especial.

Desde que comenzó la gira en noviembre de 2025, Bad Bunny ha invitado a estrellas de la talla de Romeo Santos, Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas, J Balvin, Becky G, Arcángel, Karol G, Mora, Duki o Eladio Carrión, entre muchos otros.

En general, Bad Bunny ha cumplido dos reglas con los invitados a sus conciertos, pues estos suelen aparecer a partir del segundo concierto en cada ciudad. Además, los artistas tienen mucho que ver con el lugar donde está: Jhayco en Puerto Rico, Julieta Venegas en México, Karol G en Colombia, Cazzu en Argentina...

Sin embargo, estas normas se han roto en España. Los primeros conciertos en Barcelona y Madrid contaron con invitados —Bad Gyal y Myke Towers, respectivamente—, mientras la mayoría de los artistas no son de España —Bryant Myers, Luar la L o Young Miko son de Puerto Rico, reafirmando su propósito por expandir la cultura de su país—.

Bad Bunny y Myke Towers en Madrid | Be The One

Lista de todos los invitados del 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour'

A continuación, recopilamos todos los artistas invitados por Bad Bunny durante su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour (hasta ahora):

Romero Santos (Santo Domingo, República Dominicana)

(Santo Domingo, República Dominicana) Jhayco (San José, Costa Rica)

(San José, Costa Rica) Feid (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Grupo Frontera (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Julieta Venegas (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Natanael Cano (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) J Balvin (Ciudad de México, México)

(Ciudad de México, México) Becky G (Santiago, Chile)

(Santiago, Chile) Jowell & Randy (Santiago, Chile)

(Santiago, Chile) Ñengo Flow (Lima, Perú)

(Lima, Perú) Li Saumet , de Bomba Estéreo (Medellín, Colombia)

, de (Medellín, Colombia) Arcángel (Medellín, Colombia)

(Medellín, Colombia) Karol G (Medellín, Colombia)

(Medellín, Colombia) Mora (Buenos Aires, Argentina)

(Buenos Aires, Argentina) Khea , Duki y Cazzu (Buenos Aires, Argentina)

, y (Buenos Aires, Argentina) Eladio Carrión (Buenos Aires, Argentina)

(Buenos Aires, Argentina) RaiNao (São Paulo, Brasil)

(São Paulo, Brasil) Bad Gyal (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Bryant Myers (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Myke Towers (Madrid, España)

(Madrid, España) Luar la L (Madrid, España)

(Madrid, España) Young Miko (Madrid, España)

¿Qué artistas se unirán durante los conciertos que faltan en el Metropolitano de Madrid...?