Bizarrap anuncia con qué artista colabora en la Music Sessions #54: apunta quién es y cuándo sale

La nueva sesión de Bizarrap está a punto de ver la luz. Este miércoles 22 de marzo el productor argentino publica la esperada BZRP Music Sessions #54 junto al rapero, cantante y compositor estadounidense Arcángel.

El productor argentino lanza este trabajo poco más de dos meses después de su exitosa colaboración con Shakira, la tiradera de la colombiana a Piqué que supera los 440.000 reproducciones en YouTube.

Bizarrap publicó este tuit un día después de compartir en sus redes un vídeo de nueve segundos en que se escucha un breve adelanto de la sesión.

En la grabación se escucha una voz distorsionada, que ahora sabemos que pertenece a Arcángel, cantando quieren verme harmonizer. Lo acompaña un emoji de un emoji con gorra azul que se cubre la boca con el dedo pidiendo silencio. No hay que contarle nada a nadie, este es un secreto.

Quién es Arcángel, el artista que colabora con Bizarrap en la Sesión 54

Arcángel, cuyo nombre real es Austin Santos, es un artista estadounidense de padres dominicanos y criado en Puerto Rico.

El rapero de 37 años arrancó su carrera musical en 2004 cuando formó el dúo Arcángel & De la Guetto, junto a Rafael Castillo De la Ghetto. La pareja artística sacó temas como Agresivo, Sorpresa y Mi Fanática y se separó en 2007.

Tras su separación empezó su carrera en solitario con Chica Virtual como su primer éxito. En 2008 lanzó su primer disco, El fenómeno, con colaboraciones con Don Omar y Tempo. Tras este llegaron otros seis álbumes, siendo Sr. Santos, de 2022, su séptimo álbum de estudio.

Ha colaborado con numerosos artistas como Daddy Yankee en el disco Sentimiento, elegancia & maldad de 2013; Nicky Jam, Farruko, Maluma y J Balvin en su álbum recopilatorio Los favoritos de 2015; o con Ozuna, De La Ghetto y Anuel AA en el tema La ocasión de 2016. Su último disco, Sr. Santos de 2022, está llena de colaboraciones como La Jumpa, con Bad Bunny cuyo videoclip supera los 56 millones de reproducciones con YouTube.

En este álbum también colabora con su excompañero De la Ghetto (Entonces), Myke Towers (Dígitos) y Bizarrap y Duki (Bottas).

Los problemas de Arcángel y Anuel AA

Entre todas estas colaboraciones se incluye una con Anuel AA, a quien los fans de Arcángel señalan como posible protagonista de la BZRP Music Sessions #54.

Arcángel podría llenar esta sesión de indirectas al rapero y productor puertorriqueño con quien, tras grabar otras dos canciones juntos, tuvo un encontronazo en 2020 y volvió a verse las caras el pasado mes de febrero. Ambos artistas se lanzaron una sucesión de indirectas en sus redes, con amenazas incluidas.

Después de salir a la luz un vídeo de Arcángel descalificando a Anuel AA, este se refirió al estadounidense como un artista "del pasado".

"Nos inspiraste, a Bad Bunny, a mí también me inspiraste; no hay que seguir repitiéndolo. Claro que nos inspiraste, si fuiste un fenómeno; estúpido", le dijo Anuel AA a Arcángel, que no se quedó callado.

En un directo de Instagram, Arcángel le mandó varios dardos. "Yo no soy tu competencia, yo soy tu inspiración, a tu competencia no le llegas ni a las uñas", apuntó el reguetonero.

"Envidiarte a ti, que tú te la pasas diciendo que te tienen envidia. Cómo yo voy a envidiar a una persona que no tiene dicción, que no sabe ni hablar, escribir menos. ¿Qué se te puede envidiar a ti? ¿dinero? Dinero lo tiene todo el mundo aquí. Si te pones bruto, te desaparezco de la faz del género urbano", lo amenazó.