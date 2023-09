¿Bizarrap ft Justin Bieber? La teoría fan de la music session 57 que está cobrando sentido en Internet

Bizarrap ha anunciado quesu music session #57 se estrenará el próximo 4 de noviembre.

El productor argentino ha anunciado este proyecto por todo lo alto acompañado de un vídeo de nueve minutos inspirada en la película El lobo de Wall Street, donde el se ha "transformado" en Leonardo DiCaprio.

Con motivo del este lanzamiento, el artista se ha cambiado durante 48 su nombre en redes sociales a Bizapop, pero ya recuperado su pseudonimo habitual, y esque esta sesión acogerá el regreso de una estrella del pop que hace mucho que no saca música.

Como de costumbre, los fanáticos de Biza han intentado averiguar de quien se trata, y pese a nombres como Rosalía y Rihanna han aparecido sobre la mesa, los fans se han volcado con la teoría de que Justin Bieber es el artista en cuestión.

Los seguidores de Bieber han ido desarollando su teoría, punto por punto, con los supuestoseaster eggs o pistas que el argentino habría dejado en el clip de su próximo lanzamiento. Los vemos uno por uno.

Beauty and a beat

Los internautas se hn percatado de que el disco que aparece en el despacho del teaser tiene una foto de una persona que encaja perfectamente con la silueta de Justin Bieber, tanto en el disco Believe como en la canción Beauty and a Beat, donde usaba ese distinguido tupé que se puede apreciar en el fotograma.

El reflejo y las manecillas del reloj

Igual se trata de demasiadas casualidades, pero hay dos escenas de este vídeo que claramente se pueden relacionar directamente con en intérprete de Yummy.

Por un lado nos encontramos con un plano en el que se ve como Biza se ajusta su reloj, uno muy similar al que lleva Justin en la carátula de su álbum Purpose, y que las manecillas marcan las misma hora.

Los fans también aseguran que en la foto que ha subido el productor a sus stories se puede apreciar el reflejo de Bieber, con un peinado y unas cadenas muy parecidas a las que lleva en el videoclip Popstar de Drake.

5 relojes, 5 premios

Bizapop —o Bizarrap—, ha subido a sus redes sociales una imagen posando junto a dos de los actores de su videoclip.

De fondo de pueden apreciar cinco relojes de cinco zonas horarias distintas: París, Buenos Aires, Nueva York, Tokyo y Londres.

Uno de sus fans ha empezado a relacionar conceptos, y podría haber dado con la tecla: "Encontramos la pista. Hay 5 relojes porque Justin Bieber gano 5 premios en MTV por What do you mean en 2015. Justo la misma hora en el reloj de Londres + New York y la hora en What do you mean. PERIOD".

Hailey Bieber y Sofía Malamute juntas

Por si fuesen pocas pistas, recientemente Hailey Bieberha compartido tiempo y fotografías en sus redes sociales con Sofía Malamute, la directora creativa de este teaser de la nueva sesión de Bizarrap. Su nombre aparece en los creditos finales.

Poo Bear, amigo de Bieber, sigue a Biza

Los fatáticos más detectives han stalkeado los seguidores del argentino y se han encontrado con que Poo Bear, amigo y productor de Justin de temas como WDYMtiene agregado a Bizarrap en su red social... ¿casualidad?

Sin lugar a dudas han roto internet con esta teoría, pero habrá que esperar al lanzmiento de la sesión para corroborarla.