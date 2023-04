Black Eyed Peas y Daddy Yankee lo dan todo en el videoclip animado de 'Bailar Contigo'

El mítico grupo de hip hop estadounidense Black Eyed Peas se unió en 2022 a la leyenda el reggaetón Daddy Yankee en el tema Bailar Contigo, recogido en su noveno álbum de estudio, Elevation.

La canción cuenta con más de 20 millones de streams en lo que lleva publicada. Ahora los artistas se han puesto de acuerdo para sacar un original videoclip de esta exitosa colaboración.

Creado por will I am y el director noMSG, el video de esta canción es una mezcla de estilos musicales y visuales: combina la animación de última generación con sonidos electronicos y urbanos, además de una potente coreografía.

Otras colaboraciones en español

No es la primera vez que el grupo estadounidense colabora con artistas hispanohablantes. Hacemos un repaso por algunos de sus temas más conocidos en español o spanglish.

SIMPLY THE BEST

Bailar Contigo no es la única canción en español que tienen en su disco Elevation. Simply The Best cuenta con la participación de los artistas latinos Anitta y El Alfa. El artista dominicano canta todas sus estrofas en español mientras que la brasileña lo hace en ambos idiomas.

RITMO - con J Balvin

Una de las canciones que más se pegó de los Black Eyed Peas en el verano de 2019: este tema con el artista colombiano J Balvin cuenta con 1.031 millones de reproducciones en YouTube.

GIRL LIKE ME - con Shakira

Shakira es una buena amiga de will I am, uno de los integrantes del grupo. La latina se unió al tema Girl like me pero con una curiosidad: es ella la que canta en inglés y will en español.

TODO BUENO y MAMI - con Piso 21

Han sido dos ocasiones las que los Black Eyed Peas se ha unido a la banda colombiana Piso 21 para hacer temas en español: Mami (2019), tema que forma parte de la discografía de la banda latina, y Todo bueno (2020) perteneciente al álbum Translation del grupo estadounidense.

MAMACITA

En el año 2020 los hiphoperos se unieron a Ozuna y J. Rey Soul en el tema latino MAMACITA, que cuenta con estrofas en ambos idiomas: inglés y español.

FEEL THE BEAT

El año 2020 estuvo lleno de hits con artistas latinos para los Black Eyed Peas. En esta ocasión unieron fuerzas con Maluma en FEEL THE BEAT.