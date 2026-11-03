Bombai anuncia gira para 2027: las ciudades y fechas de los conciertos
Bombai sale de gira. La banda valenciana encara el inicio de 2027 en carretera y ha anunciado nueve conciertos para los meses de febrero, marzo y abril. "Hay muchas ganas de volver a recorrer kilómetros", dicen en su perfil de Instagram.
¿Te apuntas al showcase de Bombai en Granada? ¡Recoge ya tu invitación!
Bombai ya lo tiene todo listo para su cita con los oyentes de Europa FM. El sábado 7 de noviembre los valencianos aterrizan en Granada con un showcase exclusivo para el que las invitaciones ya están disponibles y que servirá como antesala de su próxima gira.
La banda vuelve a la carretera en 2027 con PASADO, PRESENTE Y FUTURO, un tour de nueve conciertos planteado como un viaje en el tiempo que recorre la evolución de la banda, sin perder nunca su seña de identidad y donde repasarán más de una década de éxitos.
Después de celebrar el décimo aniversario de su primer disco, con la gira y el disco Diez Años Contigo, los músicos se preparan para arrancar el nuevo año sobre los escenarios. En febrero dan el pistoletazo de salida a esta nueva etapa en Madrid y continuarán en Murcia, Toledo, Salamanca... hasta cerrar en su Valencia natal. La despedida será el 24 de abril en el Auditorio Roig Arena.
Los conciertos de 'PASADO, PRESENTE Y FUTURO'
- 12 de febrero - Madrid — Chango Club
- 20 de febrero - Murcia — Sala Music
- 26 de febrero - Toledo — Sala Pícaro
- 27 de febrero - Salamanca — Music Factory
- 5 de marzo - Valladolid — El Desierto Rojo
- 12 de marzo - Tarragona — Sala Zero
- 13 de marzo - Zaragoza — La Casa del Loco
- 10 de abril - Alicante — Sala Stereo
- 24 de abril - Valencia — Auditorio Roig Arena
Cuándo salen las entradas a la venta
Las entradas para poder disfrutar de este viaje en el tiempo de Bombai ya están disponibles. Desde ya mismo puedes hacerte con las tuyas en Bombaientradas.com y la web del Roig Arena para la cita de Valencia.