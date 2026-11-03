PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Bombai anuncia gira para 2027: las ciudades y fechas de los conciertos

Bombai sale de gira. La banda valenciana encara el inicio de 2027 en carretera y ha anunciado nueve conciertos para los meses de febrero, marzo y abril. "Hay muchas ganas de volver a recorrer kilómetros", dicen en su perfil de Instagram.

¿Te apuntas al showcase de Bombai en Granada? ¡Recoge ya tu invitación!

Bombai
Bombai | Bombai

Europa FM

Madrid 03/11/2026 14:25

Bombai ya lo tiene todo listo para su cita con los oyentes de Europa FM. El sábado 7 de noviembre los valencianos aterrizan en Granada con un showcase exclusivo para el que las invitaciones ya están disponibles y que servirá como antesala de su próxima gira.

La banda vuelve a la carretera en 2027 con PASADO, PRESENTE Y FUTURO, un tour de nueve conciertos planteado como un viaje en el tiempo que recorre la evolución de la banda, sin perder nunca su seña de identidad y donde repasarán más de una década de éxitos.

Después de celebrar el décimo aniversario de su primer disco, con la gira y el disco Diez Años Contigo, los músicos se preparan para arrancar el nuevo año sobre los escenarios. En febrero dan el pistoletazo de salida a esta nueva etapa en Madrid y continuarán en Murcia, Toledo, Salamanca... hasta cerrar en su Valencia natal. La despedida será el 24 de abril en el Auditorio Roig Arena.

Los conciertos de 'PASADO, PRESENTE Y FUTURO'

  • 12 de febrero - Madrid — Chango Club
  • 20 de febrero - Murcia — Sala Music
  • 26 de febrero - Toledo — Sala Pícaro
  • 27 de febrero - Salamanca — Music Factory
  • 5 de marzo - Valladolid — El Desierto Rojo
  • 12 de marzo - Tarragona — Sala Zero
  • 13 de marzo - Zaragoza — La Casa del Loco
  • 10 de abril - Alicante — Sala Stereo
  • 24 de abril - Valencia — Auditorio Roig Arena

Cuándo salen las entradas a la venta

Las entradas para poder disfrutar de este viaje en el tiempo de Bombai ya están disponibles. Desde ya mismo puedes hacerte con las tuyas en Bombaientradas.com y la web del Roig Arena para la cita de Valencia.