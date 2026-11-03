Bombai anuncia gira para 2027: las ciudades y fechas de los conciertos

Bombai ya lo tiene todo listo para su cita con los oyentes de Europa FM. El sábado 7 de noviembre los valencianos aterrizan en Granada con un showcase exclusivo para el que las invitaciones ya están disponibles y que servirá como antesala de su próxima gira.

La banda vuelve a la carretera en 2027 con PASADO, PRESENTE Y FUTURO, un tour de nueve conciertos planteado como un viaje en el tiempo que recorre la evolución de la banda, sin perder nunca su seña de identidad y donde repasarán más de una década de éxitos.

Después de celebrar el décimo aniversario de su primer disco, con la gira y el disco Diez Años Contigo, los músicos se preparan para arrancar el nuevo año sobre los escenarios. En febrero dan el pistoletazo de salida a esta nueva etapa en Madrid y continuarán en Murcia, Toledo, Salamanca... hasta cerrar en su Valencia natal. La despedida será el 24 de abril en el Auditorio Roig Arena.

Los conciertos de 'PASADO, PRESENTE Y FUTURO'

12 de febrero - Madrid — Chango Club

20 de febrero - Murcia — Sala Music

26 de febrero - Toledo — Sala Pícaro

27 de febrero - Salamanca — Music Factory

5 de marzo - Valladolid — El Desierto Rojo

12 de marzo - Tarragona — Sala Zero

13 de marzo - Zaragoza — La Casa del Loco

10 de abril - Alicante — Sala Stereo

24 de abril - Valencia — Auditorio Roig Arena

Cuándo salen las entradas a la venta

Las entradas para poder disfrutar de este viaje en el tiempo de Bombai ya están disponibles. Desde ya mismo puedes hacerte con las tuyas en Bombaientradas.com y la web del Roig Arena para la cita de Valencia.