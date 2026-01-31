Bruce Springsteen canta en directo 'Streets of Minneapolis', su canción contra el ICE

Bruce Springsteen publicó el 28 de enero Streets of Minneapolis, una canción en contra del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que ha provocado dos muertos por disparos en las últimas semanas.

Ahora, el artista ha querido transportar su crítica social al escenario, ya que ha interpretado la canción por primera vez en directo en la misma ciudad que da nombre al tema: Minneapolis (Minnesota, Estados Unidos), donde han tenido lugar las muertes de Alex Pretti y Renee Good.

La actuación de Bruce Springsteen ha tenido lugar este viernes 30 de enero, durante un concierto benéfico organizado por el músico Tom Morello en el club First Avenue de Minneapolis. Según apunta Rolling Stone, el objetivo del evento ha sido recaudar fondos para las familias de Pretti y Good.

Antes de emocionar al público con la guitarra en mano y con su armónica, Springsteen dijo unas palabras: "Escribí esta canción, la grabé al día siguiente y se la envié a Tom Morello". Además, explicó que Streets of Minneapolis le pareció "un poco sensacionalista" y que Morello le dijo: "Bruce, los matices son maravillosos, pero a veces hay que darles una paliza".

"Había huellas ensangrentadas / Donde debía de haber habido misericordia / Y dos muertos, abandonados para morir en las calles cubiertas de nieve / Alex Pretti y Renee Good", dice la letra traducida. "Los matones federales de Trump golpeaban a / Su rostro y su pecho", añade.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca describió la canción de Springsteen como "irrelevante". "La administración Trump no está... [centrada en] canciones aleatorias con opiniones irrelevantes e información inexacta", dijo Abigail Jackson a The Hollywood Reporter.