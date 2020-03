Calvin Harris estrena el videoclip de su tema 'My Way'

¡Ya está aquí! Calvin Harris había prometido a sus fans un videoclip espectacular para 'My Way' , el tema supuestamente inspirado en su ruptura con la cantante Taylor Swift , y aquí lo tenemos. ¡No te lo pierdas!

Calvin Harris, de 32 años, está en racha. El DJ escocés ha lanzado el vídeo musical de su nuevo tema 'My Way', suspuestamente inspirado en la ruptura con su expareja la estrella musical Taylor Swift.

El vídeo podemos ver varios elementos de realidad virtual, es decir, simula la vida real pero son pura fantasía. La protagonista femenina es una chica morena, que representa el interés amoroso de Calvin. Según avanza la canción, el DJ parece darse cuenta de que ese amor no es duradero, que es algo temporal y, por tanto, se desvanece como si de una fantasía virtual se tratase. ¿Está toda esta escenografía inspirada en su ruptura con Taylor Swift?

Parece que no hay marcha atrás. La relación entre Taylor Swift, de 26 años, y Calvin Harris, de 32, se ha terminado. Aun así, el tema sigue coleando en los medios de comunicación. Y no es para menos. Si hace poco veíamos como Taylor borraba sus fotografías con el DJ de sus perfiles en las redes sociales, ahora vemos ciertos paralelismos en el videoclip de 'My Way', de Calvin Harris, con el videoclip de 'Blank Space', un tema de Swift que habla del desamor y la ruptura.

Aun así, todo indica que, en el caso de ver a de nuevo a los dos artistas juntos sería solo para temas de trabajo y colaboraciones musicales. "Ellos quiere llevarse bien para que, si en algún momento volvieran a encontrarse para trabajar juntos, no se sientan raros", según ha confesado un amigo en común de la expareja.

Sin duda, sería fantástico ver juntos a Taylor Swift y Calvin Harris sobre un escenario, aunque solo sea para disfrutar con su música. ¡Nos morimos de ganas!