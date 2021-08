El camino hacia el mítico festival de Woodstock de 1969

En la Edad Media, el espaldarazo era entendido como el momento culminante dentro del rito de iniciación para ser caballero. Aquí no hablamos de espaldarazos (¿o si?, lo averiguaremos más adelante), ni de obtener la dignidad para ser ungido como caballero pero sí de ritos de iniciación, que no son más que la manifestación simbólica de una transición, de un cambio o de una profunda transformación. Y con esa misma idea, preconcebida o no, es como comenzaron a manifestarse los primeros festivales. La intención era formar parte de algo. Compartir, experimentar y vivir.

El apogeo de la contracultura, la guerra de Vietnam, la lucha por las libertades civiles y el movimiento hippie crearon el clima ideal para que, en Estados Unidos, se dieran las circunstancias para albergar los primeros intentos. La necesidad de que cientos de miles de jóvenes pudieran reunirse, no solo para celebrar un evento musical, sino para compartir inquietudes culturales fue imparable y, en 1967, se llevó a cabo el primer experimento: el Human Be-In.

Siguiendo la estela del documental This Is Pop, el capítulo sexto; titulado La popularidad de los festivales, ofrece un recorrido interesantísimo por los primeros eventos, hasta llegar al gran Glastonbury en Inglaterra. Jack Casady, guitarrista y leyenda del rock en Jefferson Airplane, participa en la producción y aporta su propia experiencia para entender lo que allí se estaba cocinando: ‘Era octubre de 1965. Yo diría que representaba a un grupo de personas que buscaban una manera propia de hacerse un hueco en el mundo’.

El Human Be-In tuvo lugar el 14 de enero de 1967 en San Francisco y fue el mayor evento hippie de ese momento. Popularizó la música y las orquídeas, que invadieron las calles, la ropa y los cascos de la policía. Había grupos, pero también artistas recitando poesía, coloquios, exposiciones de arte y mucha fiesta. Como sea, el evento fue lo suficientemente significativo para entender que era posible celebrar varios conciertos y eventos al mismo tiempo.

El Monterrey International Pop Music Festival

Se llevó a cabo en California, entre el 16 y el 18 de junio de 1967, en la ciudad de Monterrey. Asistieron más de 50.000 personas y fue la antesala del festival de Woodstock, pero también fue el pistoletazo de salida para que comenzara la ola de festivales por todo el país.

El festival de Woodstock

Entre el 15 y el 18 de agosto de 1969 miles de jóvenes acudieron en masa a una modesta granja en Bethel, Nueva York, para celebrar el festival más importante de todos los tiempos en materia de rock. La historia cuenta que Max Yasgur, el dueño de la propiedad, cedió su campo para que se llevara a cabo el mítico festival, conocido por el lema Tres días de paz, amor y música. Casi medio millón de personas lo hicieron realidad y, todos ellos, fueron testigos de lujo de la música de Jimi Hendrix. La leyenda del mítico festival de Woodstock forma parte de la historia viva del rock and roll.

El festival de Glastonbury

El 19 de septiembre de 1970, un día después de la muerte del guitarrista, se celebró el primer festival de Glastonbury, organizado, otra vez, en una granja, aunque esta vez fuera en Inglaterra. El organizador fue Michael Eavis, el dueño de la finca, quien, años después, fue reconocido por la reina Isabel II de Inglaterra como Comandante de la Orden del Imperio Británico. ¿Pero esto iba de espaldarazos o de festivales? Y es que la necesidad de pertenencia y de inclusión son tan importantes para el ser humano que resultan indispensables para entender la vida dentro de una comunidad y compartir la música, el arte y la cultura es una manifestación más de esa misma necesidad.

T.Rex, David Bowie, Elvis Costello, Pixies, Gorillaz, U2, Coldplay, Beyoncé y un larguísimo etcétera completan una lista de los artistas más famosos del mundo. Hoy, el festival es uno de los más importantes del mundo.