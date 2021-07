7 cómics para conocer la historia de los músicos y sus canciones

¿Hay mejor momento para leer que no sea en el verano? Bien sea sobre una tumbona, en la arena o, incluso, en un banco en medio del ruido de la gran urbe. Las letras pueden cobijarnos del sonido que hay afuera, gracias a su poder embriagador que, por otra parte, la música también puede emular. De canciones y de lecturas es de lo que va el texto de hoy. De modo que, preparen papel y boli o apunten en su móvil, porque se vienen recomendaciones jugosas para pasar el verano acompañados de cómics y de auténticos temazos de la historia del rock, el pop y mucho más.

La última tentación, de Neil Gaiman y Michael Zuli

Neil Gaiman es una las personalidades dentro del mundo del cómic, un prestidigitador de las palabras que sorprende con cada uno de sus nuevos trabajos. El creador de The Sandman pero también de Coraline o American Gods, también se atreve con una historia como La última tentación, un acercamiento al universo de Alice Cooper.

La historia sigue la vida de Steven y sus compañeros de clase hasta cruzarse con el Histrión, un personaje que vendría a representar al mismísimo Alice Cooper. Hay que aclarar que si has escuchado el disco The Last Temptation, entonces podrás disfrutar aún más de la historia, ya que el escritor británico ha tenido en cuenta cada canción del disco para complementar la historia y ofrecer así un viaje completo. El tono del relato es tenebroso pero, como suele ser habitual en Neil Gaiman, cada frase y viñeta esconde una simbología y no todo parece lo que es. En realidad, la visita de Steven junto a El Histrión, no es más que el recorrido por la vida del niño, que tiene que tomar una decisión determinante: madurar o seguir siendo un crío. En el apartado gráfico, Michael Zuli despunta como siempre, con un trazo que no desentona en ningún momento con el tono sombrío de la historia.

Nuevo disco de Alice Cooper // Alice Cooper

Jim Morrison, el rey lagarto; de Luciano Saracino y Quique Alcatena

¿Qué no se ha escrito sobre Jim Morrison? Uno de los iconos rockeros de los años 60, cuya imagen se ha convertido en un representante de aquella generación. El líder de The Doors al descubierto, representado como un dios de la psicodelia por el artista argentino Quique Alcatena. Las puertas de la percepción se abren para conocer al cantante y al poeta, su vida, sus amores y amigos, junto a sus obsesiones más íntimas.

Este cómic realza su valor gracias al apartado visual que ofrece un magnífico Quique Alcatena. Solo por su trabajo, ya vale la pena aferrarse a las páginas de un cómic que ofrece múltiples lecturas a través de unas imágenes evocadoras y oníricas, capaces de llevarnos a la tierra del sueño. Su arte está fuera de toda duda. Larga vida al rey.

El rockero Jim Morrison // Antena3.com

Johnny Cash, I See A Darkness

Johnny Cash es uno de los grandes de la música, tanto como lo es todavía su figura. Tan desgarrador, como sus canciones, Johnny Cash continúa llamando la atención, bien sea por su controvertida vida, como por el misticismo dramático que ocultan muchas de sus canciones. Johnny Cash, I See A Darkness es un cómic atrevido, que no va a medias y se la juega. El responsable de dar vida al cantante es el artista alemán Reinhard Kleist. El principio ya lo deja claro y es que Kleist opta por arrancar la historia con un episodio muy simbólico como fue la visita de Cash a la prisión de Folsom. De hecho, el músico country ya le había dedicado una canción al recinto carcelario.

La narración que propone Kleist es uno de sus puntos fuertes, ya que opta por un sistema que bien podría emular al de un videoclip, contando, literalmente, la letra de la canción, al ritmo de unas imágenes que calzan, perfectamente, con A Boy Named Sue y la mismísima Folsom Prison Blues.

El cómic se titula como una de sus canciones más míticas, I See A Darkness. No obstante, y a pesar de haberla popularizado, el tema fue escrito por el cantautor americano Will Oldham. Así y todo, que Johnny Cash esté relacionado con la oscuridad no es ninguna novedad, ya que muchas de sus letras, como Hurt, van sobre el dolor y la pérdida. La película En la cuerda floja, de James Mangold, es otra buena muestra de ello, un filme que explora su vida, con un impresionante Joaquin Phoenix como Johnny Cash.

Cómic // Europa FM

Kiss, varios autores

Esta es una de las colecciones más largas y representativas si hablamos de música y cómics. A pesar de que su primera aparición fue en Marvel, como un cameo, con el tiempo los miembros de Kiss protagonizaron sus propias aventuras, convertidos en seres con capacidades especiales, con poderes y habilidades propias de los dioses.

Los cómics de Kiss están caracterizados por un marcado tono oscuro, donde la banda se enfrenta a monstruos y criaturas venidas desde otras realidades. Sus aventuras más destacadas las encontramos bajo el sello editorial Revolutionary Comics y la popular Image de Todd McFarlane, el creador de Spawn.

Kiss // Javier Bragado

El anillo del Nibelungo, de Craig Russell

Uno de los mejores cómics de este listado, a pesar de no estar basado en la vida de un músico. No obstante, lo que tenemos aquí delante es, nada más y nada menos, que la adaptación de la obra de ópera conocida como El anillo del Nibelungo, del compositor Richard Wagner. Además, el volumen incluye la biografía del músico y Craig Russell hace un trabajo impecable como artista completo. Si os gusta la mitología nórdica y las tramas retorcidas de palacio, entonces no podéis dejar de leer un cómic que necesita varios días de lectura pausada.

Craig Russell interpreta el ciclo de cuatro óperas que Wagner compuso en el siglo XIX a su manera, modifica sin alterar los principales eventos y mantiene, en todo momento, un respeto sincero por la obra del músico alemán. Y, cuando la obra se vuelve completamente musical, el autor utiliza las ilustraciones y el simbolismo como método para trasladar el poderío sonoro de las escenas a las viñetas. Lo que plasma Russell con los capítulos La valquiria y El ocaso de los dioses es de un nivel superlativo.

El cómic abarca el ciclo completo de Wagner, compuesto por:

El oro del Rin

La valkiria

Sigfrido

El crepúsculo de los dioses

Cómic // Europa FM

Bowie, de Mike Allred

Silver Surfer, Lobezno y la Fundación Futuro de Marvel fueron solo algunos de los pocos que pudieron disfrutar del estilo pop art de Mike Allred. El artista es otro de los valores seguros, un dibujante con un estilo propio, que consigue que identifiquemos su trabajo con solo ver una viñeta de cualquiera de sus cómics. Tanto Marvel como DC se han peleado por su pluma, que encuentra en Bowie una de sus mejores versiones.

La mutabilidad del cantante le permite al ilustrador trabajar con David Bowie como si fuera muchos personajes a la vez, algo que, en la vida real, también fue así. El estilo pop art de Mike Allred se adhiere a la perfección a la piel de tinta de este David Bowie. El cantante ya merecía una obra así.

David Bowie en su disco 'Ziggy Stardust' // Agencias

Voodoo Child, de Jeff Young y Bill Sienkiewicz

La vida de Jimi Hendrix como nunca la habéis visto, en la mejor versión que se puede encontrar en un cómic. Jeff Young, productor musical con varios Emmy, y los lápices de Bill Sienkiewicz consiguen crear el relato definitivo sobre el que, para muchos, es el mejor guitarrista de todos los tiempos. La historia bien podría haber sido escrita por Neil Gaiman, aunque no sea el caso, pues el estilo narrativo empleado recuerda un tanto al escritor de The Sandman.

Lo que hace Bill Sienkiewicz con la figura de Jimi Hendrix es sobresaliente, ya que descompone el mito para entrar en su vida, sus miedos y éxitos con una calidad plástica que está al alcance de muy pocos. Por supuesto, la música de Hendrix parece sonar en cada una de sus páginas. Lo más destacado de esta propuesta vuelve a estar en el apartado visual.