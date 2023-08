Taylor Swift ya está regrabando 'Reputation': así suena 'Delicate Taylor's Version'

Tras varias semanas de sospechas, la segunda temporada de The Summer I Turned Pretty ha terminado de confirmar que Taylor Swiftya está regrabando su álbum Reputation.

La serie, conocida por usar distintas canciones de Taylor en su BSO, lo ha vuelto a hacer, y gracias a eso hemos podido escuchar un fragmento de Delicate Taylor's Version.

Pese a que parecía evidente que el próximo lanzamiento de la cantante iba a ser 1989 por los easter eggs que fue dejando en el videoclip de I can see you tras el lanzamiento de Speak Now TV, ahora no tenemos tan claro que sea esta la próxima regrabación que escuchemos de Taylor.

Recientemente la artista ha registrado las marcas comerciales de los tres álbumes que le quedan por lanzar de nuevo —Taylor Swift, Reputation y 1989— y ha sido fotografiada en distintas ocasiones de camino al estudio duante The Eras Tour.

Ahora sabemos que Reputation tiene muchas posibilidades de ser el próximo en salir a la luz.