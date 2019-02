Cardi B y Bruno Mars, dispuestos a arrasar con 'Please Me', su nuevo tema juntos

Cardi B y Bruno Mars vuelven a verse las caras en su nuevo tema, Please Me , que llega tras el éxito de ' Finesse ', su primera colaboración.

Cardi B y Bruno Mars vuelven a las andadas. Tras el éxito innegable de Finesse, su colaboración funk, la rapera y el hawaiano vuelven a juntarse para un nuevo tema, Please Me, que probablemente llegue a lo más alto de las listas de éxitos.

Fue Cardi B quien ha anunciado esta nueva colaboración en su cuenta de Instagram, perfil que borró tras las críticas de los haters que creían que no merecía el Grammy a Mejor Album de Rap por 'Invasion of Privacy'. Sin embargo, poco le duró el enfado, ya que a las pocas horas reactivó la cuenta para dar la noticia.

"Ok, ya regresé de mi retiro para anunciar que tengo una nueva canción que saldrá el viernes a medianoche con @brunomars", escribió Cardi B junto a una foto con el intérprete de 'Just the way you are'.

Su colaboración 'Finesse' lo petó tanto que Bruno Mars invitó a Cardi B a ser su telonera durante su gira mundial, pero su reciente maternidad la obligó a apartarse un tiempo de los escenarios. Y ahora ambos vienen dispuestos a arrasar con esta nueva colaboración: