Cardi B deja caer el estreno de su segundo álbum, siete años después de 'Invasion of Privacy'

Cardi B lleva unos días de lo más misteriosa. Después de lanzar su single Outside hace unos días, la artista ha ido avanzando poco a poco que algo más importante estaba por llegar.

Este lunes 23 de junio la intérprete de Please Me ha compartido un vídeo en el que, luciendo como una femme fatale con cuervos incluidos, la artista ha dejado caer el lanzamiento de su segundo álbum, siete años después del estreno de su disco debut, Invacion of Privacy.

Al estilo de un tráiler de película de Hollywood, la voz de Cardi B inunda la escena: "Siete años y ha llegado el momento. Siete años de amor, vida y pérdida, siete años. Les di gracia, pero ahora les doy un infierno" .

Las palabras de la artista continúan resonando, envueltas en un aura de malvada: "Aprendí que el poder no se da, se toma. Estoy perdiendo mis plumas y no más lágrimas. No he vuelto, estoy más allá, no soy tu villana, soy tu karma".

"Ha llegado el momento, es ahora. Tengo un anuncio que hacer. Se acabó el tiempo", indica Cardi B, dejando claro que el sucesor de su primer álbum llegará muy pronto.

El vídeo ha sido publicado en la madrugada de este lunes, y al finalizarlo se puede ver una cuenta atrás de 20 horas, por lo que se intuye que el anuncio oficial llegará próximamente.