Reclaman 35.000 euros a Cardi B y Offset por mentir presuntamente al alquilar la mansión del videoclip 'Like What'

Cardi B y su expareja Offset acaban de ser demandados, y hay en juego 35 mil dólares de por medio. Y es que el propietario de la mansión que aparece en el video Like What ha tomado medidas legales contra los artistas por no haber sido informado del uso de la vivienda.

El demandante alega que la pareja en aquel momento no le comunicó que la propiedad sería utilizada para hacer un videoclip, y mintieron sobre el uso que le darían a la vivienda. En consecuencia, el propietario no les cobró alquiler.

Según alegó el dueño de la propiedad en los documentos que se presentaron pro vía legal, Cardi B, Offset y su equipo eran conocedores de que filmar en una residencia de Beverly Hills con el fin de crear un vídeo musical requiere desembolsar una gran cantidad de dinero.

Y por ello los representantes de la pareja le habrían dicho al propietario que necesitaban la mansión para un cliente anónimo que quería grabar un vídeo para Tiktok en la casa.

La decisión del hombre fue ceder de manera casi gratuita su vivienda, por lo que ahora que la ha visto en el videoclip reclama la cantidad por la que la habría alquilado de saber el fin real de los artistas.

La respuesta de Cardi B

Tras hacerse pública la demanda, Cardi B se ha pronunciado y ha asegurado que va a lucharlo en los tribunales.

En su cuenta de X (antigua Twitter) ha contado su versión de los hechos: "Pagamos a esas personas 10.000 en efectivo para alquilar la propiedad por 24 horas completas ese mismo día de 6 de la mañana a 6 de la mañana siguiente, y nos pasamos una hora por la que pagamos tarifas adicionales al agente inmobiliario en marzo".

"Había cámaras por todos lados y tanto los agentes inmobiliarios como los propietarios estuvieron allí todo el tiempo... ¡Tengo fotos y videos de ellos en el set!", ha asegurado la artista.

"Ahora quieren engañarnos tratando de decir que les dijimos que era un video de TikTok cuando eso no estaba en ninguna parte del contrato y como si no escucharan toda la canción y vieran cuánto tiempo estuvimos filmando... ¿Por qué nos llevaría 24 horas filmar un TikTok?", ha expresado, muy enfadada.

Por último, se ha dirigido al demandante: "El problema es que la gente quiere encontrar lagunas legales y superarlo, pero ¡plancha tu mejor traje, perra! ¡¡¡Te veré en la corte!!!!".