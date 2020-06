Carlos Sadness presenta Tropical Jesus: "'Todo Estaba Bien' tiene un estribillo perreable y ningún indie me ha echado la bronca"

El cantante nos presenta en 'yu Music' 'Tropical Jesus', un álbum con inspiración latinoamericana y que tiene reminiscencias de países como México, Colombia o Cuba, lugares donde Sadness ha estado de gira con conciertos y festivales. ¡Al otro lado del charco tiene una buena legión de fans!

El cantante ha hecho un vídeo lyric para cada uno de los temas.. ¡Un auténtico currazo! "Los hice en cuarentena, era eso o hacer recetas con kefir, probé el de cabra y es durillo". Lorena Castell le recomienda tomarlo con frutos rojos, pero parece que ni así... "Sabe como un yogur caducado", exclama el cantante.

Carlos Sadness tiene un Grammy Latino precisamente por su manera de plasmar el arte en las portadas y carátulas de sus discos. "El confinamiento me lo pasé dibujando ilustraciones para los que compren el disco físico, quedan pocos pero todavía hay gente que los compra. Yo le digo a la gente que ya que se compra el disco, se coja el vinilo".

Para la portada de Tropical Jesus, su nuevo trabajo, el cantante hizo una sesión de fotos en la 'Salvation Mountain', un lugar muy pintoresco y especial en medio del desierto de California. ¿Qué le pareció cuando fue? Lorena Castell dice que no es para tanto... "A mí en foto me parece que queda bastante bien, luego en persona no es para tanto. No queríamos caer en eso de poner un Jesús con palmeras para la portada. Allí había una identidad visual muy potente... Fuimos a California para eso y me compré un montón de ropa en Los Ángeles".

Lo cierto es que aunque a simple vista parezca un trabajo en la línea de los sonidos habituales de Sadness, hay temas en los que se notan las nuevas influencias. "Es un disco con mucha fusión, a día de hoy escuchamos muchos estilos de música, la sonoridad urbana... He trabajado mucho así, sin pensarlo, y eso le da una espontaneidad al disco", confiesa. "Por ejemplo, 'Todo Estaba Bien' tiene un estribillo bastante perreable y ningún indie me ha echado la bronca", bromea.

'Todo estaba bien' es uno de los temas que incluye este nuevo disco, en el que encontramos canciones como 'Isla morenita', Disco de Oro, y también sus temas de inspiración cubana 'Ahorita', 'Aloha' con Bomba Estéreo, 'El Gringo' o 'Clorofila'.

FECHAS DE PRESENTACIÓN DE TROPICAL JESUS

👉 16/07 Barcelona, Nits del Forum - Guitar BCN

👉 19/07 Murcia, Las Noches del Malecón

👉 22/07 Madrid, Abre Madrid!

👉 1/08 Fuengirola, Festival Marenostrum

