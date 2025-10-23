Carolina Durante actúa por sorpresa en un Colegio Mayor de Madrid

Carolina Durante en su concierto en el Movistar Arena de Madrid | Eduardo Parra / Europa Press

Carolina Durante lleva un año de éxito. El grupo liderado por Diego Ibáñez da el salto internacional con Elige tu propia aventura World Tour 2025, actuando en ciudades como Londres, Lisboa, París, Bruselas y en el festival Coachella.

Pero entre tanto show fuera de nuestras fronteras, la banda de indie rock ha querido mostrarse más cercano con su público en España. E, de forma totalmente inesperada, el grupo ha dado un show de lo más especial.

Aunque horas antes anunciaba en redes sociales un "concierto sorpresa", borraban la publicación poco después. Y es que ese espectáculo se produjo en el Colegio Mayor Universitario Chaminade de Madrid, donde Carolina Durante apareció inesperadamente para cantar junto a los presentes.

La banda dio un gran show en el pequeño escenario del Colegio Mayor. Además, subieron a alumnos junto a ellos para cantar Perdona (ahora sí que sí). Todos juntos entonaron y bailaron el tema, recibiendo una gran ovación del resto de espectadores.