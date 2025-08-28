Carolina Durante vuelve a cambiar la letra de 'Cayetano': "Ahora votan a Vox, antes a Ciudadanos"

El grupo que está marcando a toda una generación se encuentra de gira de festivales tras el éxito de su último disco Elige Tu Propia Aventura, lanzado en octubre de 2024. Y aunque Hamburgesas, Normal y Probablemente Tengas Razón se han colocado desde el último año en el corazón de todos los fanáticos de Carolina Durante, si hay una canción que no puede faltar en sus conciertos es Cayetano.

Corría 2018 cuando Cuatro Chavales —como ellos mismos se describieron en su segundo álbum de estudio — lo petaron parodiando a los pijos madrileños o, como ellos prefirieron denominarlos en el tema que les catapultó a la fama, los "cayetanos".

Con esa espontaneidad que caracteriza a Carolina Durante, Diego Ibáñez, el vocalista, lleva ya unos años cambiando una parte de la letra cuando la canta en directo porque, tal y como dice la composición original, los "cayetanos" de antes "No votan al PP, votan a Ciudadanos". Pero ¿y en la actualidad? Según afirma el grupo: "Ahora votan a Vox, antes a Ciudadanos". Así la volvieron a cantar el 23 de agosto en el Cooltura Fest.

¿Un himno de Vox?

Siete años después, Cayetano sigue siendo un himno. A raíz de la canción, el término se ha popularizado: "Todos mis amigos se llaman Cayetano / Zapatillas Pompeii, algunos tienen barco / Siempre tres botones desabrochados". Con esta descripción tan específica suenan las primeras líneas del tema. Y es que, a excepción del batería, el resto del grupo conoce de primera mano estos ambientes, habiéndose criado los otros tres en el barrio de La Moraleja.

Pese a esta parodia, y a haberse descrito en varias ocasiones como "pijohippies", a este grupo se le suele asociar con los propios "cayetanos" de los que ellos se ríen desde el humor. Esta asociación viene principalmente de las actitudes de ciertos partidos políticos. Como Diego, Mario, Martín y Juan han confesado en alguna ocasión, "Vox ha tratado de apropiarse de Cayetano, sabiendo que era una crítica".

Hace un año, en una entrevista para elDiario.es, comentaron esta vinculación que sufren hacia ciertos grupos políticos. "Cuando cambiamos la letra por 'Ahora votan a Vox, antes a Ciudadanos', de repente Vox se hizo eco de esto y ya todo era: 'Vox llega incluso a los grupos…', pero son cosas que pasan".

Siguieron con otro ejemplo: "Una diputada del PP cogió la de No tan jóvenesy sentenció: 'Como dijo Carolina Durante, La generación vacía / No estaban altas las expectativas'. Entonces ya pues se te alinea, pero no me da miedo, al final las canciones las tiras y cada cual hace virgueríascon ellas".