Céline Dion se sincera sobre los problemas de salud que han obligado a cancelar sus conciertos: "Me rompe el corazón"

La icónica Céline Dion no pasa ahora por su mejor momento. A sus 53 años, la cantante sigue con ganas de deslumbrar en los escenarios con su espectacular voz, pero unos problemas de salud recientes la han obligado a cancelar todos los planes que tenía para 2021.

En mayo, la intérprete del mítico My Heart Will Go On anunció que volvería a Las Vegas para realizar un nuevo espectáculo en el Resorts World Theatre, además de tener programadas un total de 21 actuaciones que la llevarían de gira desde noviembre hasta febrero. A eso también se suma la recaudación de fondos que la cantante iba a hacer para ayudar en la lucha contra el coronavirus.

Conciertos cancelados por problemas médicos

Sin embargo, su estado de salud le impedirá realizar todas las tareas que tenía preparadas para los próximos meses de 2021, por el momento. Según ha explicado la cantante a través de un comunicado, mientras se preparaba para estos espectáculos, comenzó a tener "síntomas médicos imprevistos" que han obligado a aplazar sus compromisos.

"Céline ha estado experimentando espasmos musculares graves y persistentes que han causado que sea precavida durante sus espectáculos", aseguraba este comunicado. "Su equipo médico continúa evaluando el tratamiento. Sin embargo, los síntomas que está experimentando impiden que participe en los ensayos actuales del nuevo espectáculo", alegaban.

Céline Dion habla con franqueza sobre sus problemas de salud

A esto, la cantante ha añadido unas palabras muy sinceras de angustia sobre la situación que está viviendo a día de hoy: "Esto me rompe el corazón. Mi equipo y yo hemos trabajado en el nuevo espectáculo durante ocho meses y no poder estrenar en noviembre me entristece más allá de las palabras", explicaba la artista canadiense.

"Me siento mal por decepcionaros y lo siento especialmente por decepcionar a todos los fans que habían hecho planes para venir a Las Vegas. Ahora, tengo que concentrarme en ponerme mejor. Quiero pasar todo esto tan pronto como pueda", desvelaba.

De momento, estas complicaciones han obligado a que Céline Dion cancele los conciertos y eventos previstos del 5 al 20 de noviembre de 2020 y del 19 de enero al 5 de febrero de 2022.

Sin embargo, no todo son malas noticias para los fans de la oscarizada cantante, pues ha aprovechado este anuncio para presentar el Courage World Tour, un nuevo espectáculo que prepara en Las Vegas, previsto para marzo de 2022.