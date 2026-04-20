¿Censura o un fallo de cámara? El extraño movimiento del Coachella tras las palabras de Becky G sobre los inmigrantes
Karol G ha celebrado la identidad latina a lo grande con sus dos conciertos en el Coachella 2026 como cabeza de cartel del festival, pero algunos usuarios no han pasado por alto un movimiento de cámara extraño tras el discurso que ha dado Becky G durante el show de la colombiana a favor de los inmigrantes en Estados Unidos.
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Karol G ha vuelto a celebrar la identidad latina con su segundo concierto en el Coachella. Una cita musical en la que la colombiana ha convertido todas sus canciones en cumbias, bachatas y salsas con orquesta en directo.
Este orgullo latino también se ha plantado sobre el escenario con otros artistas invitados como Peso Pluma y Becky G. De hecho, la mexicana ha repetido esta segunda semana al interpretar de nuevo su colaboración MAMIII con La Bichota.
Y para ensalzar aún más la importancia de la cultura latina Becky G ha dedicado unas bonitas palabras a toda su comunidad: "¡Qué viva México, qué viva Colombia y todos nuestros inmigrantes que queremos mucho!".
Sin embargo, este clip se ha hecho viral por un extraño movimiento en la imagen: justo al terminar la última palabra de su discurso, la cámara parecía sufrir un fallo. Un fallo que algunos han interpretado como un intento de censura a las palabras de intérprete de Mayores. "Becky G fue censurada en Coachella", ha señalado el usuario de X @tudimebeto.
No obstante, otros han defendido que se trata de un error de cambio de cámara que se puede ver a lo largo de la actuación, y que tan solo fue una coincidencia.
Sea lo que sea, el contexto social que atraviesa actualmente Estados Unidos es de lo más delicado a causa de las masivas redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que pone en riesgo la integridad de la comunidad latina en el país, y son muchos los artistas que luchan y se pronuncian ante estas medidas.