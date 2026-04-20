¿Censura o un fallo de cámara? El extraño movimiento del Coachella tras las palabras de Becky G sobre los inmigrantes

Karol G ha vuelto a celebrar la identidad latina con su segundo concierto en el Coachella. Una cita musical en la que la colombiana ha convertido todas sus canciones en cumbias, bachatas y salsas con orquesta en directo.

Este orgullo latino también se ha plantado sobre el escenario con otros artistas invitados como Peso Pluma y Becky G. De hecho, la mexicana ha repetido esta segunda semana al interpretar de nuevo su colaboración MAMIII con La Bichota.

Y para ensalzar aún más la importancia de la cultura latina Becky G ha dedicado unas bonitas palabras a toda su comunidad: "¡Qué viva México, qué viva Colombia y todos nuestros inmigrantes que queremos mucho!".

Sin embargo, este clip se ha hecho viral por un extraño movimiento en la imagen: justo al terminar la última palabra de su discurso, la cámara parecía sufrir un fallo. Un fallo que algunos han interpretado como un intento de censura a las palabras de intérprete de Mayores. "Becky G fue censurada en Coachella", ha señalado el usuario de X @tudimebeto.

No obstante, otros han defendido que se trata de un error de cambio de cámara que se puede ver a lo largo de la actuación, y que tan solo fue una coincidencia.

Sea lo que sea, el contexto social que atraviesa actualmente Estados Unidos es de lo más delicado a causa de las masivas redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que pone en riesgo la integridad de la comunidad latina en el país, y son muchos los artistas que luchan y se pronuncian ante estas medidas.