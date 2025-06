Chanel lanza 'Zakaza', su himno para las Fiestas del Orgullo 2025

"Puede ser que este sonido tenga una pista para mi siguiente single", dijo Chanel desplegando un abanico durante su última visita a Cuerpos especiales. La cantante compartía así su primera pista de Zakaza, la canción que estrenó en el Festival Corazonadas de Toledo, que cantó una semana después en la fiesta de cumpleaños de Javier Ambrossi y que ya está disponible en todas las plataformas.

Menos de un mes después de estrenar Una bala, Chanel vuelve a la carga con un tema escrito para lanzar en el mes del Orgullo. "Está dedicado a la Cultura Ballroom", explicó a un seguidor de X refiriéndose a la subcultura dentro del colectivo LGTBIQ+ creada por jóvenes afroestadounidenses y latinos que se originó en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) en los años 70 y 80 y centrada en la organización de sus propios bailes de máscaras de travestismo como espacios de expresión artística, identidad y resistencia frente a la discriminación social.

"Nos querían echar del club, ahora nos llaman pidiendo show | No nos valía pequeño small, nos gusta grande la Super Bowl", dice el estribillo de la canción cargada de ritmo, energía y el sello Chanel, que llega incluso a rapear en una parte del tema.

Qué significa 'Zakaza', el título de la canción de Chanel

Chanel nos invita a bailar en esta canción que lleva como título un grito de guerra. "Zakaza es una onomatopeya festiva", explicó a otro usuario de X al proponer una ronda de preguntas entre sus seuidores.

"Es algo que llevo diciendo añooooos con mis amigos", aclaró la cantante que navega en esta canción entre el sonido disco y electrónico y las influencias urbanas y latinas.

Letra de Zakaza de Chanel:

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Uh uh

Tengo un gatito que me maulla

Si me molestas saca las uñas

Tengo una gata que me acompaña

Si tu me estorbas ella te araña

La que no mueva el culo hasta abajo

Que mueva el culo fuera de aquí

I've got the crown, buscate un trabajo

Sorry bebé solo hay una queen

Ah

Nos querían echar del club

Ahora nos llaman pidiendo show

No nos valía pequeños ball

Nos gusta grande la Super Bowl

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Okay

Okay my bitches

Category is serve cunt

Voy a ponerme sangrienta

Delicadamente violenta

Te tiro un kiss, te tienta

Debe doler perder a la reina

Lo que aquí pasa es NDA

Don't be a witch, bitch what you say?

Te doy lo que pidan

Let me say my name

Give me face, attitude, whip your hair

Lo que aquí pasa es NDA

Don't be a witch, bitch what you say?

Le doy lo que pidan

Let me say my name

Si digo Chanel you say slay

Nos querían echar del club

Ahora nos llaman pidiendo show

No nos valía pequeños ball

Nos gusta grande la Super Bowl

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Ah ah

Three two one runway

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah

Zaka-zakaza rah rah