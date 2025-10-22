Chiquita Movida se estrena con 'Ojos superocho', primera canción del grupo de Rayden
Ya ha llegado Chiquita Movida, un grupo que une sinergias encabezado por Rayden. E irrumpen en el panorama musical con su primer single, Ojos superocho, el primer tema de su EP Gastos de Gestión.
Rayden presenta su nueva banda, Chiquita Movida, con un primer single y EP
Después de meses inundando redes sociales con misteriosos mensajes, Chiquita Movida se presenta como un nuevo grupo, formado por el rapero Rayden, Mediyama, Skiz Siete, Jhonny y Jona.
Y qué mejor manera que arrancar en el panorama musical que con un estreno de altura. Este miércoles 22 de octubre estrenan su primer single, Ojos Superocho, canción en la que muestran su estilo.
Con Rayden, Mediyama y Skiz Siete en las voces, acompañados por Babe en guitarra, secuencias y teclados, Jhonny al bajo y Jona a la guitarra, dan forma a una propuesta fresca con una identidad propia.
Ojos superocho encaja dentro de un estilo de pop‑rock alternativo e indie. Y es que como ellos mismos se describen, su estilo "combina acidez, energía y verdad".
Parece que el estilo del grupo irá fluctuando, tal y como ha declarado Rayden con esta nueva etapa para él: "Si la canción quiere sonar pop‑rock, venga; si quiere sonar latino, venga".
Gastos de gestión , un primer EP inminente
Chiquita Movida no solo arranca con un single, sino con un EP que llega a nuestras vidas el jueves 23 de octubre, Gastos de gestión.
Se trata de un proyecto que recopila los temas que salieron de componer desenfadadamente entre amigos. Así lo ha contado Rayden, quien se ha sincerado a través de una carta abierta sobre esta nueva etapa musical.
"Queríamos cantar todos. Tres voces, tres músicos, seis personas/escritores/productores. Creo que uno de los triunfos de 'Los de Rayden' —y lo digo en plural— fue que en directo siempre se respiraba familia. Una familia tan grande que a veces se comía incluso las canciones en solitario. Y en esa casa rural
pasó algo por primera vez: lo que el público veía bajo el escenario, estaba acorde con lo que sonaba. Y, sin necesidad de impresionar a nadie, las ideas empezaron a fluir", explica el artista.
"En esa semana nacieron cinco canciones. Creímos que se quedarían ahí, como un recuerdo. Hay quien con sus amigos hace rutas en bici, hay quien juega al pádel; nosotros compartimos en forma de música. Pero fueron pasando los meses y la ilusión crecía. Demasiado. Y entendimos que, si queríamos atarla para que no saliera
en público, acabaríamos atrofiándola", expresa Rayden. De esta manera nació este proyecto tan especial.