El 'TikTok live' de Rosalía, en directo: la presentación de su nuevo disco y todos los detalles
Rosalía ha convocado a sus fans a un directo en la red social Tiktok a las 20:45. ¿Presentará su nuevo proyecto? ¿Qué desvelará la artista? Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede, no dudes en seguir en directo la web de Europa FM. Te contaremos al minuto lo que ocurra durante la presentación.
Rosalía lanza el primer adelanto oficial de su cuarto álbum y pone fecha y lugar a la presentación del disco
La expectación es máxima. A través de redes sociales, Rosalía ha marcado el día y la hora para convocar a sus fans en redes. Este lunes 20 de octubre a las 20:45, la artista de Con Altura ha anunciado su próximo directo a través de Tiktok.
¿Presentará Rosalía su nuevo disco? ¿Qué detalles desvelará la cantante? Si quieres estar al tanto de todo, sigue minuto a minuto de todo lo que ocurrirá desde la web de Europa FM.
¡Confirmado! El nuevo disco de Rosalía llegará el 7 de noviembre
Ya lo podemos confirmar: el nuevo disco de Rosalía llegará el 7 de noviembre. Tras su anuncio en Callao y la actualización de su web. Ya podemos confirmar que su cuarto disco LUX llegará en tres semanas.
¡Máxima expectación en Callao!
Los asistentes en la plaza de Callao serán los primeros en ser testigos del nuevo proyecto de la cantante. La expectación es máxima en la plazamadrileña, donde congrega multitud de personas.
Se confirma 'LUX' como nuevo proyecto de Rosalía
A falta de escucharlo, la fachada de los Cines Callao ya refleja el nuevo título de Rosalía que lleva por nombre LUX.
Rosalía se dirige a Callao en mitad de una llegada masiva de fans
Los fans se han hecho eco de la noticia y por ello no han querido perderse la llegada de su artista favorita. Escoltada por seguridad, Rosalía trató de llegar al centro de la capital madrileña. Todo ello, con una gran masa de fans de por medio.
Callao marca su cuenta atrás
Madrid será testigo del nuevo anuncio de la artista. Mientras Rosalía llega a la plaza de Callao, la capital se prepara para su cuenta atrás.
Rosalia de camino a Callao mientras escucha Guitarricadelafuente
Mientras suena Futuros Amantes, Rosalía hace una confesión mientras conducía sobre Guitarricadelafuente afirmando que estuvo en el concierto del pasado viernes en el Movistar Arena y que le pareció un gran espectáculo.
¡Rosalía pasa su directo a Instagram!
Tras una interrupción en su emisión, Rosalía ha pasado su directo a Instagram. La artista se muestra relajada antes de su llegada a Callao. Todo ello, con referencias hacia LUX en la conversación entre sus amigos. ¿Se confirma el título de su disco?
Rosalía muestra su enfado: ¿Se adelantaron a su anuncio?
Instantes previos a su directo, salió una imagen con la que daban a entender que el disco de Rosalía saldría el 7 de noviembre.
"Abro mi móvil y veo que el reveal que íbamos a hacer ya se ha hecho", contó la artista enfadada mientras se preparaba antes de ir a Callao. Aunque la catalana no ha mostrado en ningún momento el contenido de su móvil, todo podría indicar a la imagen difundida previamente en redes.
Rosalía: "Llevo tres años esperando este día"
De camino a la plaza de Callao, Rosalía hacía una confesión: "Llevo tres años esperando este día". Tres años es en lo que ha estado trabajando su último álbum, según contó en Radio Noia. ¿Estamos ante la llegada de su nuevo disco?
Rosalía ultima detalles antes de su llegada a la plaza de Callao
La artista ultima detalles ante de su aparición pública. La cantante ha apostado por un look sencillo compuesto por blusa de manga larga blanca y falda tipo 'cola de pato' acompañado de un maquillaje muy sutil que realza la belleza de la artista. Todo ello, acompañado de unas bailarinas rojas.
La plaza de Callao se prepara la llegada de Rosalía
¡Las redes sociales se empiezan a hacer eco! La artista estará en unos minutos en la plaza de Callao en Madrid. Recordemos que hace unos días Rosalía ocupaba parte de la fachada de estos cines con una imagen en la que se entralazaba su rostro con unas partituras. ¿Estaremos ante el anuncio inminente de R4?
Rosalía pondrá rumbo esta noche a la plaza de Callao
Tal y como se ha comentado dentro del propio TikTok Live, la artista pondrá rumbo dentro de muy poco a la plaza de Callao de Madrid.
¿Nuevo 'look' para R4?
La Motomami luce un cambio de imagen donde se aprecia como se ha teñido el pelo parcialmente con una franja dorada en la parte superior de su cabello.
¡Comienza el 'Tik tok Live' de Rosalía!
Con una imagen muy casual, la artista se da unos últimos retoques con maquillaje a la par que cena. Todo ello mientras cena, ¿hará pronto su gran anuncio?
Rosalía ante una orquesta de cámara: su última pista en redes
En las últimas horas, la cantante ha publicado un vídeo donde se aprecia a Rosalía en mitad de una especie de templo o santuario y al girar su teléfono se puede ver una orquesta de cámara. ¿Será este el preludio de su nuevo álbum? Muy pronto lo descubriremos.
Rosalía habla sobre 'R4': "Es el proyecto en el que he estado trabajando en los últimos casi 3 años"
Fue durante su paso en el pódcast Radio Noia de Primavera Sound, donde Rosalía confirmó, en lo que se refiere a R4, que hay un proyecto. "Es el proyecto en el que he estado trabajando en los últimos casi 3 años", contó la catalana. Un disco del cual confirmó que lo hizo sin miedo al fracaso.
¿Podría Rosalía presentar su nuevo disco en el Museo del Prado?
Durante estos meses, Rosalía ha hecho guiños al arte clásico. Recordemos las imágenes de la visita de la artista al Museo del Prado, donde aparece con diversas imágenes barrocas, como su selfie su cuadro Santa Rosalía intercediendo por los apestados de Palermo de Anthony van Dyck.
¿El 7 de noviembre?: la fecha en la que Rosalía podría lanzar su nuevo álbum
Las redes sociales se habrían adelantado al anuncio oficial de Rosalía. Según recogen Pop Base o la cuenta fan @RosaliaInfo_ES, el nuevo disco de Rosalía llegaría el 7 de noviembre. La imagen con la que alertan de la noticia se correspondería con una foto de la cantante, la fecha y LUX como título del disco.
Las imágenes de Rosalía en la plaza de Callao
El hype ante el nuevo proyecto de Rosalía es real. Sin ir más lejos fue los Cines Callao de Madrid, donde apareció un cartel en blanco y negro donde se combina el rostro de la cantante y de una partitura. Aunque no hay información oficial del disco, hay quien afirma que podría ser la portada de un disco o la de un sencillo.
La partituras de Substrack: ¿el nuevo sonido de Rosalía?
Rosalía ha elevado el hype de su proyecto en estas últimas semanas. ¿Qué se sabe de su nuevo disco? De momento, no hay apenas información oficial, solo especulaciones. Saltaron las alarmas en redes sociales cuando aparecieron en Substrack una serie de partituras atribuidas a la cantante. ¿Será este su nuevo sonido?
Rosalía y el directo con el que presentó 'MOTOMAMI'
¿Presentará su nuevo disco en Tiktok? Aunque Rosalía no lo ha aclarado, esto podría suceder. Recordemos que durante el lanzamiento de MOTOMAMI, su anterior álbum, la artista emitió en marzo de 2022 un concierto en TikTok con el que presentó las canciones de dicho disco.
Sigue minuto a minuto todo lo que ocurre en el 'TikTok live' de Rosalía
Bienvenido a la web de EuropaFM, donde te contaremos minuto a minuto todo lo que ocurre en el directo de Tiktok de Rosalía. ¿Dará la catalana más detalles de su nuevo álbum?