El 'TikTok live' de Rosalía, en directo: la presentación de su nuevo disco y todos los detalles

La expectación es máxima. A través de redes sociales, Rosalía ha marcado el día y la hora para convocar a sus fans en redes. Este lunes 20 de octubre a las 20:45, la artista de Con Altura ha anunciado su próximo directo a través de Tiktok.

¿Presentará Rosalía su nuevo disco? ¿Qué detalles desvelará la cantante? Si quieres estar al tanto de todo, sigue minuto a minuto de todo lo que ocurrirá desde la web de Europa FM.