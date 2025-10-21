Rayden presenta su nueva banda, Chiquita movida, con un primer single y EP
Al ritmo del primer adelanto de la canción Ojo Superocho, Chiquita movida se presenta como una nueva banda. Además, en pocos días llega su primer EP: Gastos de gestión.
Desde hace días había pistas de una nueva formación musical: Chiquita Movida. Y este martes 21 de octubre se ha confirmado que se trata de un nuevo grupo que pisa fuerte el panorama.
Así lo han anunciado sus mismos miembros: "Chiquita Movida. Una banda compuesta por cinco madrileños y un gallego". Y es que el grupo está formado por Rayden, Mediyama y Skiz Siete en las voces, acompañados por Babe (guitarra, secuencias y teclados), Jhonny (bajo) y Jona (guitarra).
Para celebrar este comienzo han adelantado su primer single, Ojo Superocho, el adelanto del EP que no tardará en llegar: será el jueves 23 de octubre cuando la formación lance Gastos de gestión.
El regreso de Rayden a la música
Para sorpresa de los fans, el rapero ha explicado cómo ha tomado la decisión de volver, pero como parte de Chiquita movida. "En mayo de 2023 anuncié mi retirada en solitario. Sentía que había terminado una etapa, y lo sentía de verdad".
Al poco tiempo se reunió con sus amigos y compuso por placer, lo que le provocó la idea: "Al sonar los primeros acordes de la primera canción, lo supimos: no queríamos que yo cantase en solitario. Queríamos cantar todos. Tres voces, tres músicos, seis personas/escritores/productores. Creo que uno de los triunfos de 'Los de Rayden' —y lo digo en plural— fue que en directo siempre se respiraba familia".
Ahora esta familia ha pasado a primer plano toda ella, y con Chiquita Movida afrontan "una nueva aventura". De momento su primer proyecto está formado por cinco canciones, con estreno inminente.