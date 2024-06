Las cinco canciones más festivas de Aitana para celebrar su 25 cumpleaños

Te interesa Aitana deslumbra en Marbella con nuevo repertorio, guiño para Sebastián Yatra y emotivos mensajes a sus fans

Aitana cumple hoy 25 años, cuyos últimos siete lleva dedicada en cuerpo y alma a desarrollar su carrera artística como la estrella del pop español en la que se ha convertido.

Desde su casting para Operación Triunfo 2017, la catalana ha supuesto una revolución en el panorama musical del país y en su propia esencia como cantante, ya que desde su primera canción ha evolucionado constantemente. Y así lo seguirá haciendo, tal y como demostrará su próxima canción, de la que hoy mismo ha desvelado la fecha de lanzamiento a modo de regalo para sus fans.

En Europa FM también queremos hacerle un regalo a Aitana y a sus seguidores con un pequeño recorrido por la trayectoria de la artista a través de sus cinco mejores canciones festivas, de esas que te animan a bailar y a olvidar por un momento los problemas del día a día. Porque ese es un poder de la música que Aitana no desaprovecha nunca.

'Lo malo' (2018)

Desde dentro de la Academia de Operación Triunfo, Aitana y Ana Guerra defendieron su candidatura para representar a España en Eurovisión de ese año. Aunque al final ese honor lo tuvieron Amaia y Alfred con Tu canción, Lo malo se convirtió en una de las canciones del verano de 2018 y en un himno sobre el consentimiento y la liberación sexual femenina: "Pero si me toca, toca, tócame / Yo decido el cuándo, el dónde y con quién", cantaban.

'Tu foto del DNI' (2020)

Dos años después, Aitana se unió con su amigo y cantante Marmi en esta canción para reinterpretar la versión original en una colaboración aún más gamberra: "Marmi y Aitana, desde los seis años, para el mundo", se escucha decir a la catalana al principio del tema mientras se ríe. Tu foto del DNI dio un importante giro en la carrera de Aitana que derivaría en su segundo álbum 11 RAZONES, con el que recuperó los sonidos del mejor pop rock español de los últimos años.

'En el coche' (2022)

El siguiente cambio musical de su carrera comenzó con esta canción, donde Aitana introducía por primera vez melodías electropop y una estética más madura, sobre la que después recibiría críticas. "El machismo no tolera que el ideal inocente que vieron en mí se transforme", dijo la artista en su aplaudido discurso en la gala Elle Style Awards.

'Los Ángeles' (2023)

Este otro single que adelantaba lo que sería su tercer álbum alphaseguía la senda de En el coche con un estribillo electrónico, una voz más provocativa y una letra sensual. "Cuanto más me comes, más me gusta / No me importa qué dirán", canta en el estribillo adelantándose a las críticas por modificar su imagen pública (o, mejor dicho, por evolucionar como persona, como artista y como mujer).

'LAS BABYS' (2023)

Más críticas llegaron con este divertido sample de Saturday Night, una canción dedicada al baile, la amistad, la fiesta, el buen rollo y la soltería considerada un pequeño guilty pleasure. Aitana concibió LAS BABYS como un canto a la diversión, mientras muchas personas no entendieron que publicara un tema tan "chorra" tras sus últimos sencillos más artísticos. A veces, la música también puede ser simplemente una diversión; una celebración.