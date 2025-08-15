Cinco curiosidades de 'Todo cambia' de Dani Fernández: a cuatro manos con Yerea y la canción que cierra sus conciertos

Diez meses antes de lanzar su último disco de estudio, La Jauría, Dani Fernández publicó su primer sencillo, Todo cambia. Esta canción, además de marcar una nueva etapa musical, más moderna, incorporando sintetizadores y baterías al sonido de las guitarras, es toda una declaración de intenciones sobre el concepto del disco.

En ella, el que fuera cantante de Auryn habla de la exposición pública y la facilidad con la que la gente opina y hace juicios de valor sobre las personas públicas y anónimas. "Me hablabas de un lugar que te encantaba / Te notaba bajar por mi garganta / No sé quién eres y no me hace falta / No me convence y luego todo cambia", dice el estribillo de su canción.

Nada más salir, la canción se coló en las primeras posiciones de las listas de éxitos y hoy por hoy es una de las más escuchadas del artista de Alcázar de San Juan. Aquí cinco curiosidades de esta canción:

1. Su primer lanzamiento tras ser padre

En diciembre de 2023, Dani Fernández anunciaba que se había convertido en padre de su primera hija junto a su mujer, la cantante Yarea Guillén, y Todo Cambia fue el primer tema que lanzó en esta nueva etapa tras mantenerse un tiempo alejado de los escenarios para estar con la pequeña Belice.

"Ser padre te hace pensar de manera diferente, cambia tu forma de expresarte, el vocabulario incluso… Pero no quiero caer solo en ese universo nuevo, estoy en contra de ese pensamiento de 'tienes un hijo, ya no eres joven'", explicaba el cantante en las entrevistas de promoción de la canción sobre su nuevo papel y su intención de seguir dándolo todo sobre los escenarios y fuera de ellos.

2. Compuesta a cuatro manos con Yarea

Dani y Yarea se conocieron cuando él aún no había empezado su carrera en solitario y la cantante bilbaína se convirtió, además de en pareja sentimental, en un elemento fundamental de su equipo profesional como compositora.

Varias son las canciones del disco La Jauría en las que ha participado Yerea, entre ellas Todo cambia, tema producido por Paco Salazar.

3. La jaula de cristal de Dani Fernández

A las 18:00 horas del 18 de enero de 2024, la céntrica plaza de la Luna de Madrid fue el escenario en el que el músico de Alcázar de San Juan presentó esta canción, que era el pistoletazo de salida para su nuevo disco.

La puesta en escena, encerrado en una gran jaula de cristal, era un adelanto de lo que iba a ser La Jauría: era "la primera grieta", aseguró el propio cantante. "Siempre hay una parte de cada uno que se siente secuestrada a la fuerza. Con este nuevo proyecto quiero hablaros de esa sensación que seguro que habéis vivido alguna vez. Vuestra propia caja de cristal", escribía en sus redes sociales.

Esa jaula de cristal le ha acompañado en numerosas actuaciones y se ha convertido en el emblema de esta canción, de su vídeo y de su gira.

4. Protagonista de su documental

El pasado 19 de junio, el exmiembro de Auryn estrenó su propio documental y el título elegido para este biopic no fue otro que Todo cambia, pues es el resumen perfecto de lo que quiere mostrar en él. En el documental, el artista repasa todas las etapas de su carrera y muestra cómo ese viaje le ha transformado como persona y artista: "He pasado por tantas experiencias diferentes. Todo ha ido cambiando a mejor, a encontrarme a mí".

Por supuesto, la canción suena desde los primeros minutos del documental, desde que se pregunta 'quién es Dani Fernández', el músico que ha sabido reinventarse, un artista en constante transformación.

5. La canción que cierra sus conciertos

El 23 de noviembre de 2024 echó a andar en Sevilla la gira Esto Es Una Jauría con la que Dani Fernández ha recorrido los principales auditorios de España, colgando el cartel de sold out en casi todos ellos. Una de las citas más importantes la vivió el 26 de diciembre con su primer WiZink Center (ahora Movistar Arena) en Madrid.

En esos conciertos interpreta un total de 21 canciones, las de su último disco y algunos de sus éxitos pasados como Clima Tropical o Supersubmarina. Todo cambia lo reserva para el final, para cerrar el concierto, y se convierte uno de los momentos de mayor éxtasis del show.