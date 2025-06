Yarea da un giro a su carrera con 'Casi todo el tiempo', primera pincelada de lo que está por venir

Yarea decidió que su nueva etapa iba a empezar con un secreto. La cantante anunció lanzamiento pero mantuvo el título del primer single de este periodo bajo llave.

La intérprete de Bilbao lo ha desvelado este viernes 6 de junio con la publicación de la canción en todas las plataformas. Casi todo el tiempo es un tema con una historia muy especial, como ella misma contó en sus redes sociales, que empezó a escribir en su cabeza cuando estaba volviendo en coche de Portugal.

'Llegué a casa y me metí al estudio a darle forma. Después de mi segundo disco no sabía cómo empezar de nuevo, así que esperé, porque las cosas pasan y sabía que de pronto pasaría algo que me haría empezar de nuevo. El día que terminé esta canción supe que ella tenía que ser la primera", contó la artista en Instagram al compartir un vídeo que grabó con la cámara que le regalaron cuando hizo la Primera Comunión. "Las cosas que nos pasan nos cambian y, cuando pensaba que ya no tenía nada que contar, todo explotó, hasta yo misma", revelaba en otra publicación.

"¿Cómo creéis que se llama el tema?", preguntaba ya entonces Yarea que con esta canción quiere dar un nuevo enfoque a sus composiciones y carrera y cambiar también la forma en que quiere expresar y compartir su música.

Casi todo el tiempo llega ocho meses después del lanzamiento de Involuntario (noviembre 2024), su segundo disco, en el que dio rienda suelta a su talento para componer, escribir e interpretar con canciones como Lo mejor, Espina o Noviembre y que la ha llevado de gira por decenas de ciudades españolas a lo largo del año.

La letra de 'Casi todo el tiempo' de Yarea

Azul, cuando lo pienso azul

Y casi como tú

También me convierto

Y confié tanto en mi juventud

En las cosas en común y en los aeropuertos

Que no supe ver

Que al final, al parecer

No era indispensable

Y qué ¿que piensas hacer?

No tengo claro a qué te referías cuando

Le decías que "no deberías"

Si se encendiera una luz cada vez que me acuerdo

Estaría iluminada casi todo el tiempo

¿Así que es tu forma de huir?

Quería compartir y yo estaba a medias

Lo intuí, yo ya había estado ahí

No te pongas así para que lo entienda

Porque al parecer no era indispensable y qué

¿Qué piensas hacer?

No tengo claro a qué te referías cuando

Le decías que "no deberías"

Si se encendiera una luz cada vez que me acuerdo

Estaría iluminada casi todo el tiempo

No tengo claro a qué te referías cuando

Le decías que "no deberías"

Si se encendiera una luz cada vez que me acuerdo

Estaría iluminada casi todo el tiempo

Me acuerdo

Y no estás atento para cogerme

Antes de que lo piense

Haz algo para entretenerme

Estate pendiente

Antes de que lo cuente

No tengo claro a qué te referías cuando

Le decías que "no deberías"

Si se encendiera una luz cada vez que me acuerdo

Estaría iluminada casi todo el tiempo

Casi todo el tiempo