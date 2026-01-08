Bruno Mars anuncia 'The Romantic', su primer disco en solitario en 10 años

Bruno Mars vuelve a la carga después del éxito de las canciones APT. y Die With a Smile , y lo hace con un nuevo álbum , el cuarto de su carrera y el primero en una década.

Después de diez años... ¡Bruno Mars estrena un nuevo álbum!

El artista comienza este 2026 nada menos que con un nuevo disco, The Romantic, que verá la luz el viernes 27 de febrero.

Después de adelantar que su nuevo "álbum estaba terminado" y que pronto vería la luz, el vocalista de Talking to the moon no se ha esperado demasiado para poner título, portada y fecha de estreno a este proyecto tan especial.

The Romantic es el cuarto disco de estudio del artista en solitario, una década después del estreno del álbum 24K Magic. El intérprete de Versace on the floor lanzó en 2021 su proyecto colaborativo An Evening with Silk Sonic junto a Anderson Paak, pero ahora vuelve con su propia marca a la música.

Este nuevo álbum llega después de dos años de éxitos para Bruno Mars: el artista llegó a todo lo alto con su colaboración con Lady Gaga, Die With a Smile, y poco después consiguió lo mismo con APT. junto a Rosé. Ahora lanza un nuevo proyecto completo con el que conquistar a sus fans.

De momento no se conocen las canciones que formarán The Romantic, pero parece que la mayor parte de ellas serán inéditas.

Un artista algo tímido

A pesar de que su último disco 24K Magic fue publicado hace casi una década, Bruno Mars no ha estado tirado en el sofá sin sacar música. De hecho, en los últimos años ha sacado algunas de sus colaboraciones más exitosas: Die With A Smile con Lady Gaga, APT. con Rosé deBLACKPINK y Fat, Juicy and Wet con Sexxy Red.

Sin embargo, hay que reconocer que Bruno Mars sí que ha sacado un álbum en los últimos años, aunque no en solitario. El disco fue lanzado en 2021 bajo el nombre An Evening With Silk song, siendo este su primer trabajo dentro de Silk Song, su proyecto junto al cantante Anderson .Paak.

Gracias a estos trabajos, el estadounidense ha logrado mantenerse como el cuarto artista más escuchado del mundo, por lo que no sería de extrañar que su cuarto álbum encabezara las listas de éxitos nada más salir al mercado.

El ascenso a la fama de Bruno Mars

Bruno Mars, quien también es productor, se dio a conocer a gran escala con temas como Nothin’ On You.junto a B.o.B. y Billionaire, su colaboración con Travis McCoy. Ambos temas encabezaron las listas de éxitos mundiales en 2010.

En ese mismo año, lanzó su tema Doo-Wops & Hooligans y en 2012 estrenó su segundo álbum de estudio, Unorthodox Jukebox, el cual contenía temas como When I Was Your Man, Locked Out Of Heaven o Treasure. Con estos primeros pasos, Bruno Mars llegó a convertirse en la gran estrella que es ahora, teniendo temas que son conocidos por todo el mundo.