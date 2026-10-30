Las ciudades en las que U2 podría celebrar conciertos en España

A la espera de los nuevos discos Beyoncé, Kendrick Lamar y U2 en un año histórico | Agencia EFE

A pesar de que U2 aún no ha lanzado su álbum Carnaval de Luz, que se lanzará de forma oficial el próximo 13 de noviembre, el anuncio de su gira europea ha entusiasmado a los fans de la veterana banda en el continente.

The Greatest Show on Earth devuelve a los escenarios a los irlandeses tras ocho años con, de momento, 12 paradas en siete ciudades en Europa, que se verá ampliada con sus fechas en España, tal y como han indicado en redes sociales con su: "Spain, coming soon...".

Sin embargo, durante los últimos días han comenzado a aparecer diferentes elementos de la promoción de la gira en puntos de nuestro país como Barcelona y Sevilla, por lo que muchos asumen que estas serán dos de las ciudades en las que se podrá disfrutar de conciertos de U2 en España.

De hecho, hay quienes apuntan a que los shows tendrían lugar en el Estadi Olimpic de la Ciudad Condal y en la Cartuja hispalense, a pesar de no haber confirmación oficial por parte de los protagonistas.

A lo largo del tramo europeo, los autores de With or Without You interpretarán sus hits en Estocolmo, Ámsterdam, Berlín, Londres, París, Lisboa y Milán, durante la temporada primaveral.