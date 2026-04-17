Anitta revela que retrasó "algunas cosas" de su disco para colaborar con Shakira en 'Choka Choka'

Shakira y Anitta se unieron en este funk brasileño cantado al completo en brasileño como parte del recién estrenado disco de la brasileña, EQUILIBRIVM.

Sin embargo, aún estamos a la espera de los visuales que acompañarán a la canción, los cuales fueron grabados sin Shakira, aunque quizás haya posibilidad de que graben un nuevo videoclip...

Ahora, en una entrevista, Anitta ha contado cómo surgió esta colaboración, la cual provocó que el lanzamiento del disco se retrasara ligeramente.

El responsable: Copacabana

Como reveló Anitta, tras el anuncio de que Shakira actuaría en Brasil para el concierto de Copacabana, a Anitta se le ocurrió una idea: "Tengo algunas canciones en mi álbum; está a punto de salir, pero, si quieres unirte, retrasaría algunas cosas para ti".

Cuando Shakira escuchó todo el disco, se enamoró casi al segundo de Choka Choka, por lo que Anitta lo tuvo claro: "Haré lo que quieras. Eres Shakira, [...] la reina de Latinoamérica".

"Ella abrió muchas puertas para todas las latinas. [...] Es una persona muy humilde y genuina. Aparte de todo el trabajo que ha hecho, es un gran ser humano", expresó sobre ella.