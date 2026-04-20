¿Shakira y Zara Larsson? Todo lo que se sabe sobre la colaboración de ambas artistas

Shakira continúa imparable y, tras lanzar Choka Choka con Anitta y estrenar el videoclip de ALGO TÚ con Beéle, la colombiana parece haber entrado en el estudio de grabación con Zara Larsson.

La artista sueca se prepara para el lanzamiento de Midnight Sun: Girls Trip, su quinto álbum de estudio, y los rumores señalan que el trackslist podría incluir una colaboración con la de Barranquilla. Según diferentes fuentes, las dos artistas habrían coincidido este fin de semana en ROBOT STUDIOS de Miami, donde habrían grabado el videoclip de su colaboración.

Al parecer las dos cantantes estrecharon relaciones el pasado marzo cuando Larsson publicó en TikTok un vídeo bailando un mashup de Beautiful Liar, la canción de Shakira y Beyoncé. El siguiente paso fue seguirse mutuamente.

Shakira no tardó en comentar su publicación —"Te queremos, Zara"— y ella respondió rápidamente para mostrarle su admiración —"Mi reina".

Ha pasado solo un mes desde entonces y parece que los lazos se han estrechado. Distintos insiders (incluido Genius) señalan que Shakira formará parte del disco de Larsson, que saldrá a la venta el 1 de mayo, y muchos fans recuerdan que Zara Larsson marcó Colombia en el vídeo promocional de su nuevo disco publicado en TikTok. ¿Será una señal?

Si vamos más allá, Genius asegura que la colaboración de ambas artistas es Eurosummer REMIX y eso encaja con las declaraciones que hizo Larsson en el soundcheck del disco cuando confesó que escogería Eurosummer para cantarla con Shakira.

"Es Miss Worldwide… La amora. Ahora estoy inmersa en una burbuja de Shakira. Veo muchísimos vídeos suyos. Es tan natural, tan libre y tan sexy. Sí, para mí es toda una madre. Ella me crió. La amo”, aseguró.