Cómo comprar entradas en la segunda preventa de Karol G para los conciertos en Madrid, Sevilla y Barcelona

Karol G llega a España en 2027. Y lo hace —de momento— con 6 conciertos bajo la gira Viajando por el mundo tropitour.

3 y 4 de junio - Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona

11 y 12 de junio - Estadio La Cartuja de Sevilla

24 y 25 de junio - Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid

Tras la preventa de la artista el lunes 27 de abril, hay una segunda oportunidad de conseguir entradas antes de la venta general. Y, a diferencia de la anterior, no se necesita un acceso por correo electrónico específico.

Preventa live Nation

Así, el miércoles 29 de abril a las 10:00 empieza la preventa de Live Nation para los usuarios registrados en la página web de la promotora, desde este enlace. De nuevo, es importante entrar a la sala de espera media hora antes, a las 09:30. En este caso, cada fan también puede comprar seis entradas.

Cuándo es la venta general

Tras las dos preventas, la venta general de entradas de Karol G da inicio el jueves 30 de abril a las 10:00 en Live Nation y Ticketmaster. Y, como siempre, se recomienda entrar a la sala de espera con media hora de antelación y cada usuario puede comprar seis entradas.

Precios de las entradas

Los precios de las entradas de Karol G con su nueva gira van desde los 285,50 € hasta los 70,50 €, según Live Nation:

200 Copas Pit - 285,50 €

Golden Circle - 161,00 €

Pista General - 127,00 €

PL1 Grada - 161,00 €

PL2 Grada - 138,00 €

PL3 Grada - 104,00 €

PL4 Grada - 93,00 €

PL4 Accesibilidad - 93,00 €

PL5 Grada - 81,50 €

PL6 Grada - 70,50 €

Estas cifras "incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables", asegura la tiquetera. Los asientos junto al pasillo tienen un suplemento de 17,00 €, mientras Ticketmaster "aplica un cargo de 2 € por transacción (no incluido en el precio de las entradas)".

Este lunes 27 de abril a las 10:00 horas, hemos conocido los precios de las entradas VIP y Platinum, estas últimas son "un cupo limitado de entradas correspondiente a determinadas localidades de alta demanda en sectores específicos de grada, cuyo precio se muestra de forma clara antes de que el usuario confirme la compra y no se modifica durante el proceso de venta. Las entradas Platinum no incluyen servicios o productos adicionales como sí lo hacen las entradas tipo paquete VIP".

Precios VIP

VIP1 - Ultimate "Bichotas" VIP package 784,00€

VIP 2 – "Bichotas" VIP package 614,00€

VIP 3 – "tropicoqueta" VIP package 654,00€

VIP 4 – "verano rosa" VIP package 416,00€

VIP 5 – "latina forever" VIP package 416,00€

VIP 6 – "milagros" VIP package 336,50€

VIP 7 – "unica" VIP package 325,00€

Precios platinum

Madrid: desde 139.00 € hasta 476.00 €

Sevilla: desde 119.00 € hasta 449.00 €

Barcelona: desde 99.00 € hasta 449.00 €

Los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables, pero hay que tener en cuenta que Ticketmaster aplica un cargo de 2€ por transacción o compra (no incluido en el precio de las entradas).