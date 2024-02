Cómo Rigoberta Bandini compuso 'Yo solo quiero amor', su canción nominada al premio Goya 2024

Rigoberta Bandini podría hacerse con el Premio Goya a Mejor canción original con Yo solo quiero amor. La cantante de Ay, mamá es una de las candidatas al cabezón con este tema reivindicativo que compuso para la canción Te estoy amando locamente, la ópera prima del director Alejandro Marín.

Fue una conversación con el cineasta la que le llevó a embarcarse en este proyecto, pues tuvo muchas dudas antes de decir que sí. "Me contactó el productor hace como un año más o menos y en el curso pasado estuvimos como que sí que no. No sabía si quería embarcarme en otro proyecto porque estaba muy saturada. Después quedé con Alejandro Marín me contó un poco el argumento y de hecho me enseñó algunas partes medio rodadas. Hubo algo que me enamoró mucho del tema y del viaje del protagonista, y me dije 'venga va, lo hacemos" , contó el pasado agosto en la revista Glamour.

No dijo que sí a la primera pero, cuando se puso manos a la obra, todo empezó a fluir. "Fue un proceso muy fácil, y creo que ambos mundos han encajado muy bien", explicó en Shangay al hablar de esta canción con estilo vintage que combina el ritmo festivo con la reivindicación del derecho de cada persona a amar a quien quiera y la intención de no retroceder ni un paso en los derechos conseguidos.

La estructura y el mensaje de 'Yo solo quiero amor'

Yo solo quiero amor se ha convertido en un himno LGTBIQ+ y, de hecho, Rigoberta Bandini concibió la canción con ese objetivo. "En este caso [la estructura de himno] estaba exigida por la peli. Es verdad que es una estructura que yo acostumbro mucho a hacer porque me gusta que las canciones sean un viaje y soy bastante adicta a la catarsis final en la que todo el mundo canta. Pero en este caso lo requería la película porque el director me contó que necesitaba que al principio el protagonista cantara la canción y de ahí nos vamos a la manifestación, donde todo el mundo la corea", explicó la cantante.

"El director me contó que necesitaba que al principio el protagonista cantara la canción y de ahí nos vamos a la manifestación"

El momento resulta emocionante para los espectadores y también para Rigoberta Bandini, que reconoce que se emocionó al escuchar su tema en la película: "Encaja a la perfección con las imágenes".

El director le dio la idea de la que partir y la cantante se adentró en un escenario ficticio para crear la canción. "Intenté hacerla metiéndome en la piel de una persona cuyo amor se le está privando. Empatizar con esa sensación de querer querer a alguien y no poder porque hay una tercera entidad o persona que lo impide, y entonces ese amor se hace más grande porque la prohibición aumenta las ganas de amar. Quise conectar con ese sentimiento", añadió sobre el proceso creativo.

La letra de 'Yo solo quiero amor' de Rigoberta Bandini

No sé si queda algo de un romance que ya fue

No sé si hubieron signos que yo no logré entender

¿A dónde van las cosas que tuvimos que esconder?

¿A dónde va el amor? Quiero escuchar tu voz

Tengo ganas de no explicar por qué

Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver

Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parquet

Contarle a Dios, quién quiero ser

¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar?

¿A dónde van los sitios que quisimos visitar?

¿A dónde van las copas que no nos pudimos tomar?

¿A dónde va el ayer? Si hoy sólo puedo andar gritando en tu portal

(Solo quiero amor...)

(Solo quiero amor...)

(Solo quiero amor...)

(Solo quiero amor...)

Tengo ganas de no explicar por qué

Yo te quiero querer sin miedo a que puedan volver

Tengo ganas de saltar a tus pies, levantar el parquet

Contarle a Dios, quién quiero ser

(La la la lala)

(La la la lala)

(La la la la lala)

(Lala lala)

(Lala lala)