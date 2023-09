Cómo surgió 'Vagabundo', la canción de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle

¿Quién no ha tarareado este verano el 'nananana' de Vagabundo, la canción de Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Beéle?

El tema se ha coronado como uno de los singles del verano y ya supera las 95 millones de reproducciones en YouTube... ¡Un auténtico éxito latino! Melodía pegadiza, letra curiosa, videoclip divertido y refrescante... todos los elementos necesarios para triunfar en el mercado hispano.

Han sido muchísimos los fans que se han preguntado de que va la canción y cómo surgió la unión entre Yatra, Turizo y Beéle. El intérprete de Pareja del año resolvió la duda en mayo -cuando se estrenó- y contó varios detalles curiosos sobre el videoclip durante una entrevista en Zona Pop CNN.

La canción es un merengue -en honor a su Colombia natal- inspirado en clásicos del reggaeton como Niña bonita de Chino y Nacho, así como en Rikarena, un grupo colombiano "que ha hecho cosas espectaculares en el pasado".

Y no pudo nacer de una forma más original, ya que Sebastián se encontraba en el gimnasio cuando le visitaron las musas: "Me vino la melodía a la cabeza y yo ya tenía la frase 'puedes salir con cualquiera, na-na-na-na-na-na, pasarte la borrachera, na na na-na-na-na-na-na', ahí salió esa frase. Cuando me junte con Mauricio Rengifo y Andrés Torres metimos esa frase de 'tatuarte la Biblia entera'".

Ese verso tiene que ver con las elecciones que hacen personas, de aparentar ser duros y de no afrontar directamente los problemas, dijo.

"Muchos como que hacemos cosas así, nos tatuamos y es como rebeldía, no tengo emoción, no tengo corazón, hago lo que quiera y es como eso de que parece al final vos podés hacer lo que quieras y emborracharte y todo esto, pero los problemas y las cosas en la vida uno las tiene que afrontar de frente, lo que sea. Ahí es donde superas los diferentes obstáculos en tu vida", insistió.

Por qué colaboró con Manuel Turizo y Beéle

Yatra tenía claro que quería darle un estilo colombiano al single, así que no podía ser de otra forma: eligió a dos cantantes del mismo país que él: "Mi sueño desde antes de grabar la canción con ellos era: yo quiero hacer esta colaboración en homenaje a Colombia, hacerla con dos artistas colombianos que sean Turizo y Beéle, y se terminó dando tal cual como me lo imagine".

Era imprescindible que los artistas que eligiera tuvieran el ritmo necesario para un merengue. De hecho, aclaró que quería darle un toque tropical y justamente era algo que él no tenía.

"Es una canción muy tropical, suena a playa y se siente como playa. Yo quería darle ese toque, que se sintiera de verdad mucho lo tropical y ellos lo llevan en las venas. Lo defienden de una forma espectacular y también es como ese sello de calidad. Yo siendo de Medellín, obvio, le meto lo mío y cuando escuchas mi verso dentro de la canción también le meto como mucho mi estilo, pero creo que le hacía falta un poquito de eso y ellos definitivamente son los perfectos", añadió.

Todo lo que rodea al single el colombiano: los productores lo son, los actores del videoclip lo son, el artista que dibujó la portada lo es... Todo un homenaje a sus raíces.

Además, Sebastián Yatra comentó en sus redes sociales que se encontró a Beéle en un concierto en Colombia y le planteó la idea, dos meses y medio antes de mandársela a Manuel Turizo: "Le dije esta canción vos Manu y yo, él grabó su parte, la pulimos".

Por su parte, Manuel Turizo estaba en su casa viendo una película cuando recibió noticias del intérprete de Tacones Rojos: "Cuando empecé a trabajar a mí me encantó el tema, conecté automáticamente con la canción y la hicimos una semana o diez días después, comenzamos a montar el vídeo".

Vagabundo se estrenó el 11 de mayo de 2023.