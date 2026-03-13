La Comunidad de Madrid sortea dos entradas de Rosalía para donantes de sangre y plasma

Gracias a esta maratón de recogida de sangre y plasma que organiza el Centro de Transfusión regional, la Comunidad de Madrid procesa alrededor de 240.000 unidades de sangre al año que sirven para transfusiones y creación de fármacos imprescindibles .

La solidaridad siempre tiene recompensa, y esta vez no solo por haber hecho un buen acto, sino porque puedes conseguir dos entradas para ver a Rosalía en directo en su concierto del 30 de marzo en el Movistar Arena, gracias al Centro de Transfusión.

La Comunidad de Madrid celebra en el Centro de Transfusión regional una semana de maratón de donación de sangre y plasma para garantizar las reservas en niveles adecuados en Semana Santa.

Este evento suele recopilar entre primavera y otoño entre 9.000 y 10.000 bolsas adicionales esenciales para atender la demanda asistencial en los hospitales madrileños.

A qué se destinan la sangre y el plasma.

En el caso de la sangre, no solo se utiliza para transfusiones, sino que sirve para fabricar medicamentos necesarios para aproximadamente 6.000 pacientes.

Además, el plasma puede obtenerse a partir de la sangre mediante plasmaféresis, un procedimiento de alrededor de 40 minutos que permite una recuperación rápida y posibilita volver a donar tras 48 horas.

Cómo puedes apuntarte

Para poder sumarte a esta iniciativa, es necesario solicitar cita en el teléfono 91 301 72 40 o escribir a donaplasma@salud.madrid.org.

Los requisitos en este caso son los mismos que para donar sangre: ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud.

La Comunidad de Madrid anima a todas las personas que cumplan estas condiciones a realizar este gesto solidario al menos dos veces al año.