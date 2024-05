“Ni de coña”: la expresión en español que Taylor Swift ha viralizado con su concierto en Madrid

Te interesa Aitana muestra en redes cómo vivió el concierto de Taylor Swift en Madrid

Más de 70.000 almas swifties se han congregado en el estadio Santiago Bernabéu para rendir homenaje a su diva y disfrutar de uno de los eventos musicales más destacados de la capital.

Un show de más de tres horas de duración y coreografías de infarto que ha demostrado que Taylor Swift es la auténtica reina del pop y que, como tal, merece recibir larguísimas ovaciones por parte de sus acólitos.

La autora de Cruel summer acostumbra a hacer un guiño al país en el que actúa cambiando uno de los versos de su canción We Are Never Ever Getting Back Together, el que en la canción original reza Like ever, por su versión en la lengua patria.

Sin embargo, la de Pensilvania ha decidido rizar el rizo en su primer concierto en Madrid de la gira The Eras Tour, otorgando también protagonismo a uno de los bailarines de su equipo. Con un perfecto dominio de la dicción, Taylor Swift ha invitado a su compañero a interpretar este verso con un sonoro “Ni de coña” que ha revolucionado a todos los presentes.

De hecho, hasta la propia Aitana no terminaba de dar crédito a lo sucedido, escribiendo en su perfil oficial de Twitter “AMANDO QUE HAYA DICHO “NI DE COÑA””, demostrando que la autora de Formentera es una swiftie más.