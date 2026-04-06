IO CANTO WORLD TOUR 2026-2027

Concierto Laura Pausini en Madrid: a qué hora empieza, cuánto dura, las 44 canciones del setlist y posibles invitados

Laura Pausini llega este lunes 6 de abril al Movistar Arena de Madrid con IO CANTO WORLD TOUR 2026-2027. La italiana trae a la arena madrileña un show de tres horas con un setlist de 44 canciones y al que probablemente se sume algún invitado. En el concierto de Pamplona estuvo Mikel Izal, en Barcelona contó con Antonio Orozco y Mónica Naranjo y en Tenerife se unió Rosana. ¿Qué artista veremos esta vez en el escenario?

Mónica Naranjo y Laura Pausini se unen en directo con 'Víveme' en Barcelona

El divertido comentario de Laura Pausini a un fan que bostezó en uno de sus conciertos

Laura Pausini, en el concierto de Barcelona de IO CANTO WORLD TOUR 2026-2027. | Gtresonline

Madrid06/04/2026 16:28

Laura Pausini está inmersa en IO CANTO WORLD TOUR 2026-2027, la gira presentación de su disco YO CANTO 2 que este lunes 6 de abril llega al Movistar Arena de Madrid.

La cantante italiana llega a la arena madrileña tras pasar por Pamplona, Barcelona y Tenerife y lo hace con muchas certezas para los fans pero también alguna duda. Después de su paso por estas tres ciudades, ya sabemos cuánto dura el concierto y qué canciones incluye el setlist. También que hay grandes posibilidades que un artista invitado (o más) se suba junto a ella al escenario.

En Pamplona lo hizo Mikel Izal, en Barcelona estuvo acompañada de Mónica Naranjo y Antonio Orozco y en Tenerife se sumó al concierto Rosana. ¿Quién se apuntará en esta ocasión?

Los posibles invitados de Laura Pausini en Madrid

El nombre del artista o artistas que acompañen a Laura Pausini en Madrid son una incógnita aunque se puede jugar a la especulación atendiendo a las covers de artistas españoles (o residentes en España) que incluye en el disco de YO CANTO 2. Si descartamos a los cuatro que ya han participado en la gira, quedan solo esta posibilidades:

  • Hijo de la luna (cover de Mecano)
  • ¿Porqué te vas? (cover de Jeanette)
  • Cuando nadie me ve (cover de Alejandro Sanz)
  • El patio (cover de Pablo López)

Las posibilidades de que esté Alejandro Sanz son muy bajas ya que el madrileño ha pasado la Semana Santa en Miami y actualmente está inmerso en el periplo americano de ¿Y AHORA QUÉ? ➕ WORLD TOUR. Su próximo concierto es el jueves 9 de abril en Chicago (EEUU).

A qué hora empieza el concierto y cuánto dura

Lo que ya podemos asegurar es que el concierto empieza a las 19:30 horas y su duración es de tres horas. Las puertas para acceder al Movistar Arena de Madrid y disfrutar del show se abren a las 18:00 horas.

Orden de canciones de Laura Pausini para su gira en español

Aunque la idea inicial de Laura Pausini es que el setlist contase con 45 composiciones, finalmente interpreta 44: deja fuera Cuando nacen amores (de Ricardo Montaner) y No soy una señora (de María José) en favor de Escucha atento. Además, varios títulos los concentra en medleys para que el espectáculo dure justo tres horas.

A continuación, presentamos el repertorio completo de Laura Pausini para Yo Canto World Tour con temas propios y versiones de otros artistas:

  • Yo canto (cover de Riccardo Cocciante)
  • Mi historia entre tus dedos (cover de Gianluca Grignani)
  • Escucha a tu corazón
  • Emergencia de amor
  • El primer paso en la luna
  • Hijo de la luna (cover de Mecano)
  • Entre tú y mil mares
  • ¿Porqué te vas? (cover de Jeanette)
  • Verdades a medias
  • Como si no nos hubiéramos amado
  • Antología (cover de Shakira)
  • Volveré junto a ti
  • Cuando nadie me ve (cover de Alejandro Sanz)
  • Y mi banda toca el rock (cover de Ivano Fossati)
  • La isla bonita (cover de Madonna)
  • Se fue
  • Oye mi canto (cover de Gloria Estefan)
  • Pausa (cover de Izal)
  • El talismán (cover de Rosana)
  • Durar
  • En ausencia de ti
  • Surrender
  • Gracias a la vida (cover de Violeta Parra)
  • Entre sobras y sobras me faltas (cover de Antonio Orozco)
  • El patio (cover de Pablo López)
  • Amores extraños
  • La soledad
  • Inolvidable
  • Escucha atento
  • Similares
  • Las cosas que vives
  • Bienvenido
  • Primavera anticipada
  • Turista (cover de Bad Bunny)
  • La vida es un carnaval (cover de Celia Cruz)
  • En cambio no
  • Víveme
  • Bachata rosa (cover de Juan Luis Guerra)
  • Gente
  • Hasta la raíz (cover de Natalia Lafourcade)
  • Hoy (cover de Gian Marco)
  • Eso y más (cover de Joan Sebastian)
  • Livin' la vida loca (cover de Ricky Martin)
  • Mariposa tecknicolor (cover de Fito Páez)