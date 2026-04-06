Concierto Laura Pausini en Madrid: a qué hora empieza, cuánto dura, las 44 canciones del setlist y posibles invitados
Laura Pausini llega este lunes 6 de abril al Movistar Arena de Madrid con IO CANTO WORLD TOUR 2026-2027. La italiana trae a la arena madrileña un show de tres horas con un setlist de 44 canciones y al que probablemente se sume algún invitado. En el concierto de Pamplona estuvo Mikel Izal, en Barcelona contó con Antonio Orozco y Mónica Naranjo y en Tenerife se unió Rosana. ¿Qué artista veremos esta vez en el escenario?
Laura Pausini está inmersa en IO CANTO WORLD TOUR 2026-2027, la gira presentación de su disco YO CANTO 2 que este lunes 6 de abril llega al Movistar Arena de Madrid.
La cantante italiana llega a la arena madrileña tras pasar por Pamplona, Barcelona y Tenerife y lo hace con muchas certezas para los fans pero también alguna duda. Después de su paso por estas tres ciudades, ya sabemos cuánto dura el concierto y qué canciones incluye el setlist. También que hay grandes posibilidades que un artista invitado (o más) se suba junto a ella al escenario.
En Pamplona lo hizo Mikel Izal, en Barcelona estuvo acompañada de Mónica Naranjo y Antonio Orozco y en Tenerife se sumó al concierto Rosana. ¿Quién se apuntará en esta ocasión?
Los posibles invitados de Laura Pausini en Madrid
El nombre del artista o artistas que acompañen a Laura Pausini en Madrid son una incógnita aunque se puede jugar a la especulación atendiendo a las covers de artistas españoles (o residentes en España) que incluye en el disco de YO CANTO 2. Si descartamos a los cuatro que ya han participado en la gira, quedan solo esta posibilidades:
- Hijo de la luna (cover de Mecano)
- ¿Porqué te vas? (cover de Jeanette)
- Cuando nadie me ve (cover de Alejandro Sanz)
- El patio (cover de Pablo López)
Las posibilidades de que esté Alejandro Sanz son muy bajas ya que el madrileño ha pasado la Semana Santa en Miami y actualmente está inmerso en el periplo americano de ¿Y AHORA QUÉ? ➕ WORLD TOUR. Su próximo concierto es el jueves 9 de abril en Chicago (EEUU).
A qué hora empieza el concierto y cuánto dura
Lo que ya podemos asegurar es que el concierto empieza a las 19:30 horas y su duración es de tres horas. Las puertas para acceder al Movistar Arena de Madrid y disfrutar del show se abren a las 18:00 horas.
Orden de canciones de Laura Pausini para su gira en español
Aunque la idea inicial de Laura Pausini es que el setlist contase con 45 composiciones, finalmente interpreta 44: deja fuera Cuando nacen amores (de Ricardo Montaner) y No soy una señora (de María José) en favor de Escucha atento. Además, varios títulos los concentra en medleys para que el espectáculo dure justo tres horas.
A continuación, presentamos el repertorio completo de Laura Pausini para Yo Canto World Tour con temas propios y versiones de otros artistas:
- Yo canto (cover de Riccardo Cocciante)
- Mi historia entre tus dedos (cover de Gianluca Grignani)
- Escucha a tu corazón
- Emergencia de amor
- El primer paso en la luna
- Hijo de la luna (cover de Mecano)
- Entre tú y mil mares
- ¿Porqué te vas? (cover de Jeanette)
- Verdades a medias
- Como si no nos hubiéramos amado
- Antología (cover de Shakira)
- Volveré junto a ti
- Cuando nadie me ve (cover de Alejandro Sanz)
- Y mi banda toca el rock (cover de Ivano Fossati)
- La isla bonita (cover de Madonna)
- Se fue
- Oye mi canto (cover de Gloria Estefan)
- Pausa (cover de Izal)
- El talismán (cover de Rosana)
- Durar
- En ausencia de ti
- Surrender
- Gracias a la vida (cover de Violeta Parra)
- Entre sobras y sobras me faltas (cover de Antonio Orozco)
- El patio (cover de Pablo López)
- Amores extraños
- La soledad
- Inolvidable
- Escucha atento
- Similares
- Las cosas que vives
- Bienvenido
- Primavera anticipada
- Turista (cover de Bad Bunny)
- La vida es un carnaval (cover de Celia Cruz)
- En cambio no
- Víveme
- Bachata rosa (cover de Juan Luis Guerra)
- Gente
- Hasta la raíz (cover de Natalia Lafourcade)
- Hoy (cover de Gian Marco)
- Eso y más (cover de Joan Sebastian)
- Livin' la vida loca (cover de Ricky Martin)
- Mariposa tecknicolor (cover de Fito Páez)