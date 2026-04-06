El divertido comentario de Laura Pausini a un fan que bostezó en uno de sus conciertos

Laura Pausini está inmersa en IO CANTO WORLD TOUR 2026-2027. La cantante italiana arrancó su gira el pasado 27 de marzo en Pamplona y desde su inicio no ha dejado de regalarnos momentazos.

En Barcelona vivimos varios de ellos junto a Mónica Naranjo, a quien invitó a cantar Víveme, y Antonio Orozco, junto al que interpretó Entre Sobras Y Sobras Me Faltas.

También en su concierto del Palau Sant Jordi nos regaló uno de los momentos más virales y divertidos del tour. Allí, la intérprete pilló a un fan bostezando y, en lugar de pasarlo por alto, se acercó a él con el objetivo de acabar con su aburrimiento.

"He visto que bostezabas. Escúchame, ¿quieres una canción en particular? Porque yo quiero que te diviertas y te vayas y después que hagas el amor con ella, ¿sabes? ¡No se puede bostezar durante mi concierto! Entonces... ¿qué quieres que te cante? Piénsalo y después canto un pedacito de alguna canción que todavía no he cantando", le dijo al fan, que no paró de reírse como se ve en el vídeo publicado por la usuaria de Instagram @graciajorq.

El momento se produjo cuando el show estaba llegando al final y la cantante iba a interpretar el tema Hoy, del intérprete peruano Gian Marco. Como se puede ver en este vídeo, con la secuencia completa, la intérprete interrumpió la presentación de la canción para acercarse al espectador y se despidió con un divertido comentario: "Hoy follas".

"Nunca sabes lo que puede pasar en un concierto de Laura Pausini... Lo único seguro es que la diversión y las emociones a flor de piel, están aseguradas 👑", dice @graciajorq en su vídeo de Instagram, que se ha llenado de comentarios que explican qué pasó después del show.

Según el comentario de un empleado del recinto, la cantante salió al terminar: "Cuando ya estábamos recogiendo y con las luces encendidas. Diciendo: Yo debía una canción!!! Pero la pareja ya se había ido, así que nos nos cantó lo que quiso a capela", escribe @meribey, y corrobora @misterperiz.dj: "Mejor aún cuando al acabar el concierto salió a preguntar por ese hombre 🤣🤣🤣".

Lo que no sabemos es qué canción eligió para deleitar a los presentes pero, a juzgar por estos comentarios, seguro que no se olvidan de este momento extra que vivieron al final del concierto.