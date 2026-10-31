Concierto de Morat en Madrid hoy sábado: horario, cómo llegar al Movistar Arena, accesos y setlist
Coincidiendo con Halloween, Morat se sube por última vez al escenario del Movistar Arena tras arrasar en sus tres conciertos previos en Madrid. Los colombianos se citan de nuevo con sus fans este sábado 31 de octubre en el cuarto show de Ya Es Mañana World Tour en la capital. Si tienes entradas para esta cita, apunta toda la información práctica del evento.
Setlist de Morat para sus conciertos en Madrid: todas las canciones, en orden
Morat vuelve a subirse al escenario del Movistar Arena en su último concierto en Madrid con la gira Ya Es Mañana World Tour. Los colombianos se enfrentan este sábado 31 de octubre al cierre de sus cuatro noches en la capital tras arrasar con sus tres shows previos.
Los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su nuevo disco son protagonistas de esta gira mundial, en la que los responsables de éxitos como Cuando nadie ve o Cómo te atreves nos animan a "dejar de vivir por la ventana" y que sigamos acumulando "un catálogo de recuerdos que sea digno de recordar" porque "cuando queramos darnos cuenta ya es mañana".
Hay que vivir el presente y disfrutar del presente. Esta noche toca hacerlo de Morat. Si tienes entradas para este concierto, esta información te vendrá bien para no perderte ningún detalle.
Horarios del concierto de Morat en Madrid
Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:
- Apertura de puertas: 18:30 horas
- Inicio de concierto: 20:00 horas
- Fin aproximado: 22:15 horas aprox.
La duración del concierto es de aproximadamente dos horas y 15 minutos.
Cómo llegar al Movistar Arena
La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay varias maneras de llegar al recinto:
- Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).
- Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.
- Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.
Accesos al Movistar Arena de Madrid
Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Morat por una puerta u otra:
- Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II
- Puerta 10 - Pista General
- Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4
- Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible
- Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro
- Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6
- Puerta 37 - Pista General
- Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro
- Puerta 50 - Front Stage
- Puerta 70 - Front Stage
- Puerta 73 - Palcos Felipe II
Los cuatro conciertos de Morat en Madrid
- Martes, 27 de octubre de 2026
- Miércoles, 28 de octubre de 2026
- Viernes, 30 de octubre de 2026
- Sábado, 31 de octubre de 2026
Setlist de Morat en Madrid
En total, Morat interpreta 25 canciones en Madrid, incluidos himnos del grupo como Cuando nadie ve, Cómo te atreves, No se va, Besos en guerra o su reciente Me mata.
- Llamada perdida
- Amor con hielo
- Me toca a mi
- Eclipse solar
- Aprender a quererte
- Tu cárcel (Los Bukis)
- Cuando nadie ve
- Ya es mañana
- Primeras veces
- No se va
- Antes de los 30
- Mi suerte
- MTV
- (Canción elegida por los fans)
- Dos mil algo
- Desastre natural
- Lo poco que yo quiero
- Debí suponerlo
- Cómo te atreves
- Faltas tú
- Besos en guerra
- Vuelvo a ti
- A dónde vamos
- Me mata
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